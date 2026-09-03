Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Семёна и Ивана

Рассказываем о традициях, запретах и народных поверьях этого дня.

3 августа — день памяти Симеона и Иоанна, сирийских отшельников. В народе его звали Молчальником: избегали пустословия, сплетен и хвастовства, чтобы не посеять раздор, пишет "Аргументы и Факты".

Житие святых

Симеон и Иоанн, друзья детства из знатных семей сирийской Едессы, в 30 и 24 лет отправились в Иерусалим, приняли постриг и ушли в пустыню на 29 лет молитвенного подвига. После этого Симеон избрал юродство: жил в Емессе как безумный, терпел унижения, но исцелял больных и обращал неверующих.

Иоанн остался в пустыне, но направлял к брату всех ищущих наставления. Оба мирно отошли ко Господу.

Традиции и запреты Молчальника

В день Молчальника главным правилом была тишина: избегали лишних слов, споров и пустых разговоров. С рассвета ходили к источнику за «молчаливой» водой, которую набирали до солнца без единого слова, — ею умывались, поили детей и окропляли дом.

В этот день наводили порядок в доме и хозяйстве: стирали, проветривали шкафы, проверяли амбары — верили, что чистота отгоняет негатив. Занимались заготовками: варили компоты и варенье из яблок, делали квас. Под запретом были ссоры, острые предметы без нужды, чужая одежда и беспорядок. Свадьбы в этот день не играли — считали, что такой брак будет холодным.

Приметы

В этот день люди всматривались в природу, чтобы предугадать, какой будет осень и зима:

Утренняя роса предупреждала: урожай льна будет скудным.

Гроза с ливнем сулила осень долгую и сырую.

А вот туман, стелющийся по низинам, обещал устойчивое тепло.

Холодная ночь — к ранним и морозным дням.

Если сороки начинали громко кричать, это к мягкой зиме.

Яркое свечение светлячков говорило о том, что осень придёт рано.

Паук, не плетущий паутину, — к затяжным дождям.

Мелкая рыба, плещущаяся у поверхности, предвещала потепление.

А тёплая и сырая погода сулила богатый урожай грибов.

Все эти знаки природы помогали крестьянам вовремя подготовиться к предстоящим переменам.

Вывод

В день преподобных Симеона и Иоанна в народной традиции стал временем тишины, порядка и подготовки к осени. Запреты и приметы этого дня напоминают о ценности слова, важности мира в доме и внимания к природным знакам.

Ранее мы рассказывали о народных приметах в день пророка Самуила.