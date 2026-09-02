Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила

Узнайте о традициях, запретах и погодных предсказаниях этого дня.

2 сентября церковь чтит пророка Самуила, чьё имя переводится как «услышанный Богом». В народе этот день называли Самойловым и считали мужским праздником — временем, когда чествовали отцов, мужей и кормильцев, пишет "Аргументы и Факты".

Традиции дня

День 2 сентября на Руси был по-особенному тёплым — и не только погодой. В этот день чествовали мужчин: дочери дарили отцам новые рубахи, а жёны накрывали столы так, что гнулись от яств. С этого дня начинался опятный сезон — ребятня с корзинками убегала в лес за первыми осенними грибами, чтобы вечером на столе появилась жареная картошка с опятами или солёные грибы впрок.

А в огородах уже дёргали свёклу и морковь. Говорили, что девушка, собравшая свёклу именно в этот день, скоро услышит свадебный звон. Так день объединял и заботу о близких, и лесные хлопоты, и надежды на будущее.

Что можно и что нельзя делать

В этот день принято поздравлять мужчин, дарить подарки и уделять им внимание. Запрещалось ссориться с мужьями, стричь волосы и ногти (чтобы не «обрубить» удачу), обманывать мужчин и заводить новые знакомства. Не рекомендовалось начинать строительство, ремонтировать забор, выбрасывать остатки пищи, а мужчинам — оставаться в одиночестве.

Приметы

В этот день всматривались в небо, в деревья и даже в поведение зверей, чтобы понять, какими будут следующие месяцы:

Журавли, летящие высоко и без спешки, предвещали тёплую осень.

Обилие рябины сулило дождливую осень, а множество желудей — мягкую зиму и урожайное лето.

Облака, плывущие высоко, обещали хорошую погоду, а низко стелющиеся — ненастье.

Красноватый круг вокруг луны говорил о ветре.

А если кроты рыли ходы на север, зима должна была стоять ясная, без сильных снегопадов.

Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам подготовиться к предстоящим холодам и заботам.

Вывод

День пророка Самуила в народной традиции стал временем почитания мужчин, сбора грибов и урожая. Традиции и запреты напоминают о важности семейного тепла и уважения к близким, а приметы помогают предсказывать погоду на осень и зиму.

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