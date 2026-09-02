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По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи

Опубликовано: 2 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи
По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Раннеспелые сорта огурцов зачастую не отличаются высокой урожайностью, однако сорт "Буратино F1" представляет собой исключение. Он пользуется огромной популярностью даже среди очень требовательных садоводов.

"Буратино F1" классифицируется как раннеспелый гибрид, поскольку первый урожай может быть получен уже через 45 дней после появления всходов. Этот сорт пригоден для выращивания как в тепличных условиях, так и в открытом грунте, благодаря его высокой устойчивости к заморозкам.

Формирование завязей происходит букетным способом, при этом каждый узел содержит до 6 плодов. Огурцы характеризуются бугорчатой поверхностью и темно-зеленым оттенком. Их длина, как правило, не превышает 9 сантиметров. Средний вес одного плода составляет 100 граммов, а урожайность с одного куста может достигать 13 килограммов.

Сорт "Буратино F1" является предметом гордости селекционеров, так как огурцы этого сорта не имеют горечи и пустот даже при недостаточном поливе.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Геракл».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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