По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи

Новости по теме

Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта

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Не гибрид, а рекордсмен среди огурцов: зеленцы вяжет ведрами в любом регионе - и для теплицы, и для открытого грунта

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

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После сбора томатов и огурцов – обязательно: готовлю теплицу к зиме в 3 этапа – советы агронома Ксении Давыдовой

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