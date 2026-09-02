Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт

Отели Петербурга переходят на заселение по QR-кодам.

С сентября крупные гостиницы Северной столицы официально перешли на цифровое заселение, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как теперь заселяться?

Новые правила касаются всех отелей, где больше 50 номеров. Теперь они обязаны уметь заселять гостей через государственную систему «Макс».

Процесс выглядит очень просто:

Вы открываете приложение на смартфоне и показываете персональный QR-код. Администратор сканирует его. Система сама заполняет все ваши данные.

Вся процедура занимает пару секунд. Паспорт доставать не придется, а риск ошибок в фамилии или номерных данных сводится к нулю.

Зачем это нужно?

Главная цель — избавить туристов от очередей на стойке регистрации.

Интересно, что эта технология — часть большого всероссийского проекта по цифровизации документов. В будущем смартфон сможет полностью заменить бумажный паспорт в поездках по стране.

Для самих отелей это тоже выгодно. Гостиницы, которые быстро настроили новую систему, получают приоритет и будут выше отображаться на популярных сайтах для бронирования.

Петербург — снова в топе

Петербург тестирует технологию не просто так. Город входит в тройку лидеров России по количеству «цифровых» туристов.

Прошедшим летом Северная столица уступила по популярности только Москве. На Петербург пришлось больше 15% всех бронирований в стране.

Интересно, что главным сюрпризом сезона стал Краснодар. Он совершил мощный рывок и поднялся с 10-го сразу на 5-е место по популярности, обогнав Нижний Новгород.

Сколько стоит отдых?

Комфорт и технологии требуют трат. Отели в России продолжают дорожать. Этим летом средняя цена за одну ночь в российской гостинице составила 9 500 рублей.

Несмотря на цены, поток туристов в Петербург не слабеет. А с появлением быстрых QR-чекинов поездки в город на Неве станут еще приятнее и проще.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге открыли новый причал прямо у Дворцовой.