Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным

Как приготовить помидоры на зиму в кисло-сладком маринаде

Приготовить домашние помидоры на зиму возможно и без уксуса. В представленном рецепте необходимая кислинка будет получена от лимонной кислоты, а вкус маринада дополнит сельдерей, лук, укроп и сладкий перец. Используйте для рецепта плотные помидоры примерно одинакового размера - они не будут повреждаться при горячей заливке.

Что понадобится на банку 3 литра

помидоры - сколько войдет;

сладкий перец - 1 штука;

лук репчатый - 1 штука;

лавровый лист - 1 штука;

укроп - 1 веточка;

черный перец - по вкусу;

зелень сельдерея - по вкусу.

Ингредиенты для маринада

сахар - 4 столовые ложки;

соль - 1 столовая ложка;

вода - используемая после первой заливки;

кислота лимонная - 1 столовая ложка.

Банку следует простерилизовать, а также подготовить крышку. Чистота тары имеет большое значение для домашних закаток.

Укладываем овощи

На дно чистой банки выложите сельдерей, перец горошком, веточку укропа и лавровый лист. У болгарского перца удалите семечки, разделите плоды на крупные кусочки. Лук нарежьте кольцами.

Сделайте прокол помидоров возле плодоножки, благодаря чему кожица останется целой после горячей заливки, сообщает prochepetsk.ru.

Используем метод двойной заливки

Залейте банку с помидорами кипятком, прикройте крышкой и оставьте в таком виде на 15 минут. Далее вылейте горячую воду в пустой сотейник или кастрюлю.

Добавьте в воду сахар, лимонную кислоту и соль, доведите до кипения и проварите в течение 1-2 минут. Залейте помидоры маринадом, закатайте банку.

Переверните закатку крышкой вниз, дайте остыть. Обязательно убедитесь в том, что крышка не подтекает, храните помидоры в холодильнике.

Личный опыт

В закатку можно добавлять побольше перца или лука, если есть такое желание. Это сделает маринад более ароматным и вкусным. Никогда не забываю прокалывать помидоры возле плодоножки, так как от этого зависит их целостность.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как сделать завтрак из яиц и хлеба.