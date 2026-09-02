Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд

Если планируете поездку во Вьетнам, присмотритесь к Данангу. Здесь современные отели соседствуют с джунглями, цены доступны, а туристов не слишком много. Чистые пляжи, Золотой мост и города ЮНЕСКО – всё в получасе езды. Это место, где хочется остановиться, пишет ИА UssurMedia.
Пляжи и природа
Пляжи Ми Кхе и Нон Нуок радуют песком, пологим входом и простором даже в сезон. Рядом – Мраморные горы с пещерами и полуостров Сонча с редкими обезьянами. Природа здесь щедрая.
4 причины посетить Дананг
- Золотой мост в Ба На Хиллс над облаками.
- Близость к Хойану и Хюэ под охраной ЮНЕСКО.
- Доступные морепродукты и кокосовый кофе.
- Современные клиники и быстрый интернет.
Климат и атмосфера
Климат мягкий круглый год. Местные жители приветливы, помогут даже без знания языка. Город не шумный – идеальный баланс инфраструктуры и спокойной жизни.
Вывод
Дананг – место для жизни и отдыха. Природа, еда, цены и люди делают его лучшим выбором. Начните знакомство с Вьетнамом здесь – и вы поймёте, почему сюда возвращаются.
Отзывы
Наталья Самойлова из Подмосковья: «Жила в Дананге два месяца – здесь легко дышится и вкусно естся. Цены радуют каждый день.»
Михаил, дизайнер из Петербурга: «Объехал полмира, но Дананг запал в душу. Пляжи – сказка, люди – душевные. Рекомендую всем!»
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