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Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд

Опубликовано: 2 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд
Городовой ру
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Если планируете поездку во Вьетнам, присмотритесь к Данангу. Здесь современные отели соседствуют с джунглями, цены доступны, а туристов не слишком много. Чистые пляжи, Золотой мост и города ЮНЕСКО – всё в получасе езды. Это место, где хочется остановиться, пишет ИА UssurMedia.

Пляжи и природа

Пляжи Ми Кхе и Нон Нуок радуют песком, пологим входом и простором даже в сезон. Рядом – Мраморные горы с пещерами и полуостров Сонча с редкими обезьянами. Природа здесь щедрая.

4 причины посетить Дананг

  1. Золотой мост в Ба На Хиллс над облаками.
  2. Близость к Хойану и Хюэ под охраной ЮНЕСКО.
  3. Доступные морепродукты и кокосовый кофе.
  4. Современные клиники и быстрый интернет.

Климат и атмосфера

Климат мягкий круглый год. Местные жители приветливы, помогут даже без знания языка. Город не шумный – идеальный баланс инфраструктуры и спокойной жизни.

Вывод

Дананг – место для жизни и отдыха. Природа, еда, цены и люди делают его лучшим выбором. Начните знакомство с Вьетнамом здесь – и вы поймёте, почему сюда возвращаются.

Отзывы

Наталья Самойлова из Подмосковья: «Жила в Дананге два месяца – здесь легко дышится и вкусно естся. Цены радуют каждый день.»

Михаил, дизайнер из Петербурга: «Объехал полмира, но Дананг запал в душу. Пляжи – сказка, люди – душевные. Рекомендую всем!»

Ранее "Городовой" рассказывал о пляжах, которые лучше, чем на Мальдивах.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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