200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает

Многие огородники тратятся на покупные разрыхлители, но есть проверенный бюджетный способ. Всего 200 граммов на квадратный метр – и даже самая тяжелая глина станет мягче пуха.
Гипс – главный враг плотности
Гипс не просто дробит твердые комья, а вступает в химическую реакцию, связывая лишние соли. Почва обретает рыхлость, корни беспрепятственно уходят в глубину, а вода перестает скапливаться в верхних слоях. Наибольшая польза заметна на участках, где после ливней подолгу стоят лужи.
Песок с компостом – дренаж и питание
Крупный песок выполняет роль естественного дренажа, улучшая циркуляцию воздуха. Для тяжелых глинистых почв это настоящее спасение. Зрелый компост насыщает грунт органикой и становится домом для дождевых червей и полезных бактерий. Внесенный под зиму, он перерабатывается постепенно, и к весне земля становится структурированной и живой.
Как вносить правильно
Компоненты заделывают в почву осенью при перекопке. Норма расхода – по 200 г гипса, песка и компоста на каждый квадратный метр. Средства равномерно распределяют по грядке и закапывают на штык лопаты. На сильно запущенных участках дозировку разрешается увеличить в полтора раза.
Ранее "Городовой" рассказывал, зачем собирать в лесу березовую кору.