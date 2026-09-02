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200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает

Опубликовано: 2 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает
Городовой ру
После уборки урожая земля нередко превращается в монолит. Корневой системе не хватает кислорода, влага застаивается, а питательные элементы остаются недоступными.

Многие огородники тратятся на покупные разрыхлители, но есть проверенный бюджетный способ. Всего 200 граммов на квадратный метр – и даже самая тяжелая глина станет мягче пуха.

Гипс – главный враг плотности

Гипс не просто дробит твердые комья, а вступает в химическую реакцию, связывая лишние соли. Почва обретает рыхлость, корни беспрепятственно уходят в глубину, а вода перестает скапливаться в верхних слоях. Наибольшая польза заметна на участках, где после ливней подолгу стоят лужи.

Песок с компостом – дренаж и питание

Крупный песок выполняет роль естественного дренажа, улучшая циркуляцию воздуха. Для тяжелых глинистых почв это настоящее спасение. Зрелый компост насыщает грунт органикой и становится домом для дождевых червей и полезных бактерий. Внесенный под зиму, он перерабатывается постепенно, и к весне земля становится структурированной и живой.

Как вносить правильно

Компоненты заделывают в почву осенью при перекопке. Норма расхода – по 200 г гипса, песка и компоста на каждый квадратный метр. Средства равномерно распределяют по грядке и закапывают на штык лопаты. На сильно запущенных участках дозировку разрешается увеличить в полтора раза.

Ранее "Городовой" рассказывал, зачем собирать в лесу березовую кору.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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