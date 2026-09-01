Только посадка и никакого шума: Пулково становится тише

Тишина и покой вместо постоянного шума
С 1 сентября в терминале станет ощутимо тише. Пулково тестирует популярный в мире формат «Тихий аэропорт».
Раньше динамики почти не смолкали. Теперь постоянный гул уберут. По громкой связи будут объявлять только самое главное. Например, о начале посадки на рейс или о чрезвычайных ситуациях.
Научно доказано: отсутствие лишнего шума снижает уровень стресса перед полётом. Пассажиры меньше устают и не боятся прослушать действительно важную информацию.
Где теперь искать свой рейс? Вся информация остается под рукой:
- на электронных табло в залах;
- на официальном сайте Пулково;
- в чат-боте аэропорта;
- у сотрудников на информационных стойках.
На работу выходят роботы-клинеры
Вторая новость — чистоту в Пулково доверят умной технике. Осенью в терминалах появятся 16 роботов-уборщиков.
Машины будут разными. Компактные роботы смогут легко проезжать между креслами и в узких проходах. Крупные и мощные модели возьмут на себя огромные залы ожидания.
Эти умные помощники умеют всё: подметать, пылесосить и мыть полы. Они сами определяют тип покрытия и подбирают нужный режим уборки.
У роботов продуманный график. Они наводят порядок, когда в аэропорту спокойно. В часы пик, когда людей много, машины уезжают на станцию подзаряжаться, чтобы не мешать пассажирам.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково первым в России запускает «умный» аэродром.