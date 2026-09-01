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Только посадка и никакого шума: Пулково становится тише

Опубликовано: 1 сентября 2026 23:06
 Проверено редакцией
Только посадка и никакого шума: Пулково становится тише
Только посадка и никакого шума: Пулково становится тише
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пулково оставляет громкую связь только для самых важных объявлений.

Тишина и покой вместо постоянного шума

С 1 сентября в терминале станет ощутимо тише. Пулково тестирует популярный в мире формат «Тихий аэропорт».

Раньше динамики почти не смолкали. Теперь постоянный гул уберут. По громкой связи будут объявлять только самое главное. Например, о начале посадки на рейс или о чрезвычайных ситуациях.

Научно доказано: отсутствие лишнего шума снижает уровень стресса перед полётом. Пассажиры меньше устают и не боятся прослушать действительно важную информацию.

Где теперь искать свой рейс? Вся информация остается под рукой:

  • на электронных табло в залах;
  • на официальном сайте Пулково;
  • в чат-боте аэропорта;
  • у сотрудников на информационных стойках.

На работу выходят роботы-клинеры

Вторая новость — чистоту в Пулково доверят умной технике. Осенью в терминалах появятся 16 роботов-уборщиков.

Машины будут разными. Компактные роботы смогут легко проезжать между креслами и в узких проходах. Крупные и мощные модели возьмут на себя огромные залы ожидания.

Эти умные помощники умеют всё: подметать, пылесосить и мыть полы. Они сами определяют тип покрытия и подбирают нужный режим уборки.

У роботов продуманный график. Они наводят порядок, когда в аэропорту спокойно. В часы пик, когда людей много, машины уезжают на станцию подзаряжаться, чтобы не мешать пассажирам.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково первым в России запускает «умный» аэродром.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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