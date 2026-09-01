Мем "сикс-севен" или 67: что он значит и почему стал популярен среди молодого поколения

Филолог объясняет, откуда взялась вирусная фраза

Если в вашем окружении есть подросток, значит вы точно слышали загадочное сочетание «сикс-севен» (6-7). Филолог Татьяна Кузнецова в своем блоге рассказала, что он значит и как появился. Эта фраза, не имеющая смысла, стала интернет-хитом 2025–2026 годов. Подростки используют её как универсальный ответ на любой вопрос.

Откуда взялся мем

История началась в конце 2024 года, когда филадельфийский рэпер Skrilla выпустил трек «Doot Doot». В припеве он многократно повторял «six-seven». Сам автор признался, что не вкладывал в цифры никакого смысла, и именно эта бессмысленность, по его словам, помогла песне стать вирусной.

Позже мем перекочевал в спорт: рост баскетболиста ЛаМело Болла оказался ровно 6 футов 7 дюймов. Фанаты начали ставить трек под нарезки с его игрой. В марте 2025 года появилось видео, где мальчик Маверик Тревиллиан крикнул в камеру «six-seven» и показал жест — руки, будто взвешивающие что-то. Ролик разошёлся по соцсетям и закрепил визуальную составляющую мема.

Что означает «сикс-севен»

Прямого значения у фразы нет. Её используют как универсальный ответ на любой вопрос или ситуацию. Часто она передаёт оттенок «ни то ни сё», «примерно», «так себе» — особенно в сочетании с жестом, когда ладони попеременно поднимаются, будто взвешивая варианты. Однако в разных компаниях трактовка может меняться.

Как мем стал популярен в России

В русскоязычном интернете тренд набрал обороты весной 2026 года. Школьники начали массово выкрикивать «сикс-севен» в классах и на переменах. Учителя жаловались на хаос, а в некоторых школах появились шутливые «запреты» на цифры 6 и 7.

Почему «сикс-севен» так популярен

У мема есть несколько причин для взрывного роста:

Отсутствие смысла — фразу можно использовать в любой ситуации.

Простота — две цифры и один жест легко запомнить.

Эффект «свой-чужой» — знание мема объединяет подростков и отгораживает от взрослых.

Итог

«Сикс-севен» — классический пример интернет-феномена, рождающегося из ничего. Случайная строчка рэп-трека, подхваченная спортивными фанатами и визуализированная одним видео, превратилась в глобальный тренд. Попытки запретить его бессмысленны: мем живёт, пока остаётся «своим» и непонятным взрослым. Как только его начнут использовать официальные аккаунты и бренды, он потеряет привлекательность для подростков.

Ранее Городовой рассказал, в каком слове нет буквы З, хотя по правилам ее там нет.