56 дождей и всего 20 ясных дней: куда «исчезло» лето 2026 года в Петербурге

Лето 2026 было спокойным, умеренным и очень петербургским.

Тридцатиградусного зноя в этом году не было. В обморок от духоты никто в метро не падал. Кажется, что погода нас опять подвела. Но если убрать эмоции и посмотреть на сухие цифры, картина получается совсем другой.

Теплее, чем кажется

За 146 лет наблюдений лето 2026 года попало на 21 место среди самых тёплых. Температура оказалась даже выше климатической нормы на 0,6 градуса, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Кстати, синоптики в этот раз сработали идеально. Они заранее обещали лето около нормы с небольшим плюсом. Так всё и вышло.

Просто мы стали забывать, что для Петербурга норма — это не Египет. Наш город расположен на побережье Финского залива. Прохладный балтийский бриз и частая смена воздушных масс — это естественная фишка местного климата, а не аномалия.

Мокро, но без потопов

Вам казалось, что дожди шли не переставая? Отчасти вы правы. Дождь капал 56 дней из 92. Это больше половины всего летнего периода.

Но вот парадокс: осадков выпало всего 105% от нормы. Дожди были частыми, но совсем мелкими. Вспомните знаменитый 2016 год. Тогда на город вылилось почти на 200 мм воды больше, чем сейчас. В 2026 году обошлось без серьезных затоплений.

Солнце играло в прятки

Статистика твердит: солнце появлялось над городом 86 дней из 92. По общему количеству солнечных часов норма перевыполнена на 4%.

Почему же остался осадок?

Нам не хватило долговременного антициклона.

Полностью ясных дней набралось всего 20.

За все три месяца солнце светило меньше 800 часов.

Для сравнения: в 2021 и 2023 годах солнечный счетчик выдавал почти 900 часов. Нам просто не хватило затяжных и жарких солнечных недель.

Ловушка нашей памяти

Так почему же кажется, что «лета не было»? Всё дело в особенностях человеческой психики. Психологи называют это эффектом «сдвинутой нормы».

Мы быстро привыкаем к хорошему и запоминаем только крайности. С 2022 по 2024 год конец августа в Питере был аномально жарким — до +20 градусов в среднем за сутки. Мы привыкли ходить в майках до сентября.

В 2026 году август вернулся к привычным +16 градусам. После нескольких жарко-знатных лет обычная норма воспринимается нами как дубак и катастрофа.

Лето 2026 года никуда не пропадало. Оно просто было спокойным, умеренным и очень петербургским. Без рекордной засухи, но и без бесконечных ливней. Умеренно теплое и вполне комфортное для жизни в мегаполисе.

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