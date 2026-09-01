Синоптики рекомендуют захватить зонт: какая погода ждет петербуржцев в День знаний

Вторая половина дня может быть дождливой.

К нам снова подбирается циклон из Северной Европы. Из-за него погода в Петербурге на этой неделе будет капризной: ждем и мягкое тепло, и внезапные дожди.

Что ждет нас сегодня?

Погода будет переменчивой. Небо затянет облаками, но солнце всё равно проглянет, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Самое главное — не забудьте зонт. Во второй половине дня в разных районах города пройдут короткие дожди. А если собираетесь за город, будьте еще внимательнее: в Ленобласти местами возможны настоящие грозы.

При этом на улице вполне комфортно:

В Петербурге воздух прогреется до +20…+22°.

В области будет от +18° до +23°.

Ветер останется слабым и приятным.

Осторожно, падает давление

Атмосферное давление сегодня снижается и составит 755 мм ртутного столба. Это ниже нормы для нашего региона.

Метеочувствительным людям стоит быть к себе побережнее. При резких прыжках давления часто возникают головные боли, сонливость или упадок сил. Налейте лишнюю чашку теплого чая и не перегружайте себя делами.

Чего ждать в среду?

В среду станет чуть свежее.

Ночью термометры покажут +12…+14°.

Днем температура не поднимается выше +18…+20°.

Местами снова капнет дождь. Осень вступает в свои права.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге 1 сентября.