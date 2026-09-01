Синоптики предупредили: погода новой недели

На неделе — погодные контрасты: на юге до +34°, на северо-западе дожди и +15°, в центре — от +28° до +19°. На Урале потеплеет к пятнице, в Сибири — похолодает до +10°. Подробный прогноз по регионам — в материале.

На рабочей неделе погода в регионах будет контрастной: на юге — солнечно, в центре — дожди с похолоданием, на северо-западе — затяжные осадки и ветер. К концу недели в большинстве регионов потеплеет, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

На юге — солнечно и жарко

Южные регионы захватил антициклон — он разгонит тучи и обеспечит солнечную погоду. Лишь в горах Кавказа иногда будут собираться дожди. В Причерноморье и на Нижней Волге днём жара до +34, в предгорьях — до +29. Море у кавказского побережья прогрето до +27, у Крыма — до +26.

В Поволжье и Центре

В Среднем Поволжье неделя начнётся с прохлады, но уже к середине потеплеет до +28. Грозы возможны только на севере региона. В Центральной России в понедельник и вторник — кратковременные ливни при +23...+28. К концу недели облаков станет больше, и температура опустится до +19...+24. В Москве в начале недели ещё +24...+27, но затем воздух остынет до +19.

На северо-западе

Атлантический циклон принесёт на Северо-Запад свою фирменную погоду: дожди, грозы и порывистый ветер. На севере региона столбики поднимутся до +20, на юге — до +23. В Петербурге дожди задержатся на всю неделю: +19...+22, а к концу недели осадки усилятся, и станет заметно прохладнее.

На Урале и в Сибири

На Урале погоду будет определять антициклон: в начале недели всего +10...+15, но к пятнице воздух прогреется до +27. В Южной Сибири пик похолодания придётся на середину недели — днём не выше +10...+15. Но с четверга потеплеет: на востоке до +20, на западе до +20...+25.

На Дальнем Востоке

Первая половина недели на юге Дальнего Востока будет влажной: грозы и дожди при +23. Но к четвергу-пятнице погода возьмёт курс на улучшение — облака рассеются, и воздух прогреется до +27.

Вывод

Неделя выдастся разной: от жаркого солнца на юге до дождей и ветра на северо-западе. В центре и Поволжье — кратковременные ливни, на Урале и в Сибири — резкие перепады температур. Планируя дела, стоит сверяться с локальными прогнозами — погода в этот раз будет меняться быстро.

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