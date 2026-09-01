Москвичи рвутся на заводы, а петербуржцы — в закулисье: как отдыхают две столицы

Главными видами городского досуга в обеих столицах остаются кафе и рестораны.

Москва и Петербург снова спорят, но на этот раз — о досуге. Аналитики сервиса «Трипстер» выяснили, как жители двух столиц проводят свободное время, сообщает "Газета.ru" И разница в вкусах оказалась огромной!

Москва любит музеи, Петербург — воду и романтику

За последний год на экскурсиях в родном городе побывал каждый пятый москвич (20%) и почти четверть петербуржцев (24%). Но выбирают они абсолютно разные маршруты.

Москвичи подходят к отдыху практично. Их главный выбор — музеи, галереи и архитектура. А еще в столице популярны интерактивные прогулки с детьми (19% против 10% в СПБ).

При выборе программы жителям Москвы важнее всего тема и точное время: экскурсия не должна затягиваться.

Петербуржцы любят атмосферу. Половина из них постоянно выбирает речные прогулки на катерах. А 60% опрошенных с удовольствием идут за кулисы театров, в закрытые замки и старинные особняки.

Жителям Питера важна образовательная польза и харизма самого гида.

Кстати, промышленные объекты (заводы и фабрики) больше привлекают москвичей — побывать там хотят 29% жителей столицы и только 19% петербуржцев.

Где проводят вечера?

В остальном привычки горожан похожи. И в Москве, и в Питере люди любят посидеть в кафе, сходить в кино или развлекательные центры. Однако петербуржцы все-таки чаще выбираются на выставки и в театры — статус культурной столицы обязывает.

Драма вокруг концерта Канье Уэста

Пока одни ходят по музеям, фанаты музыки ждут приезда американского рэпера Канье Уэста. Но тут начались проблемы.

Концерты планировались на 10 и 11 октября, однако стадион «Газпром Арена» в Петербурге отказался их проводить. Причина банальная: организаторы так и не подписали договор с площадкой. Сейчас шоу пытаются перенести на другое место.

Что делать с билетами?

Организаторы пока не объявили об отмене концерта, поэтому сдавать билеты раньше времени не стоит.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков объяснил 360.ru: если вы вернете билет сами, это посчитают добровольным отказом. В таком случае вам вернут не всю сумму.

Если же концерт официально отменят по вине организаторов, вам обязаны полностью вернуть деньги. В этом случае порядок действий простой:

Напишите заявление продавцу билетов. Если деньги не возвращают, отправляйте досудебную претензию. Крайняя мера — обращение в суд, но обычно до этого не доходит.

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