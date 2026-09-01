Как отметить День знаний в Петербурге: куда сходить с детьми в начале сентября

Лето закончилось, но это не повод грустить! К началу учебного года Петербург приготовил для школьников и их родителей огромную праздничную программу. Музеи, театры и парки устроят квесты, экскурсии и концерты.
Главная цель всех этих событий простая — показать детям, как прекрасен наш город, рассказать о его традициях и напомнить, как важно уважать друг друга.
Путешествие в школу прошлого
1 сентября в Этнографическом музее откроется выставка «Школьные истории». На ней можно узнать, как учились дети много лет назад — во времена Российской империи и в советскую эпоху.
С 1 по 4 сентября в музейном центре на Болотной улице пройдет программа «Школьный парад». Младшеклассники примерят старинную форму, разучат реверансы и даже попробуют сказать пару слов на латыни.
В конце всех ждет уютное чаепитие на веранде старинной дачи.
Картины-шедевры и сказки Пушкина
4 сентября Русский музей зовет на экскурсию «Шедевры для самых маленьких». Детям без скучных лекций расскажут о главных русских художниках — Репине, Брюллове, Куинджи и других.
6 сентября в ЦПКиО на Елагином острове развернется «Пушкин Фест». Персонажи из сказок Пушкина оживут прямо на аллеях парка. А продолжит праздник большой концерт с живым симфоническим оркестром.
Что еще ждет школьников?
Праздником охвачен весь город. В первые дни сентября во многих районах Петербурга пройдут бесплатные программы:
- В библиотеках состоятся интерактивные викторины, игры и квесты. Первоклассникам часто дарят памятные подарки и первые читательские билеты.
- В городских парках заработают яркие осенние фотозоны.
- Многие музеи 1 сентября делают входи или экскурсии для школьников бесплатными либо дают приятные скидки.
Выбирайте то, что интересно вашему ребенку, и начните этот учебный год с отличных впечатлений!
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