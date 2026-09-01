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Решите «проблемный» пример по математике за 10 секунд — даже «Пифагоры» садятся в лужу

Опубликовано: 1 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Решите «проблемный» пример по математике за 10 секунд — даже «Пифагоры» садятся в лужу
Решите «проблемный» пример по математике за 10 секунд — даже «Пифагоры» садятся в лужу
Городовой ру
Вспоминаем уроки математики

Решение математических задач является эффективным инструментом для умственной стимуляции, актуальным не только в период обучения. Предлагаем вам выполнить упражнение, решив задачу, которая для многих представляет определенную сложность.

Особенность заключается в ограничении времени на решение до 10 секунд. Задание представлено ниже:

60 ÷ 2(3+7) = ?

Мы уверены, что у вас уже есть готовый ответ! Однако хотим отметить, что он не равен 3. Если вы получили такой результат, рекомендуем перепроверить решение.

Ответ:

Прежде всего, напомним, что знак умножения может быть опущен в следующих случаях:

  • между буквенными множителями (например, a∙b = ab);
  • между числом и буквой (например, 45∙a=45a);
  • между скобкой и множителем (как в нашем примере 2∙(3+7) =2(3+7)).

Внимание, правильный ответ:

60 ÷ 2(3+7) = 300.

Ранее мы предлагали решить еще одну задачу.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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