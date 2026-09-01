Решите «проблемный» пример по математике за 10 секунд — даже «Пифагоры» садятся в лужу

Решение математических задач является эффективным инструментом для умственной стимуляции, актуальным не только в период обучения. Предлагаем вам выполнить упражнение, решив задачу, которая для многих представляет определенную сложность.
Особенность заключается в ограничении времени на решение до 10 секунд. Задание представлено ниже:
60 ÷ 2(3+7) = ?
Мы уверены, что у вас уже есть готовый ответ! Однако хотим отметить, что он не равен 3. Если вы получили такой результат, рекомендуем перепроверить решение.
Ответ:
Прежде всего, напомним, что знак умножения может быть опущен в следующих случаях:
- между буквенными множителями (например, a∙b = ab);
- между числом и буквой (например, 45∙a=45a);
- между скобкой и множителем (как в нашем примере 2∙(3+7) =2(3+7)).
Внимание, правильный ответ:
60 ÷ 2(3+7) = 300.
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