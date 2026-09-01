Спрятанный исторический купол и «мозг» подземки: что сейчас строят на «Каменке» и «Фрунзенской»

Метро в Петербурге продолжают развивать.

«Каменка»: прочный фундамент и новые пересадки

На Невско-Василеостровской линии строят участок за станцией «Беговая». Главная точка работ сейчас — будущая станция «Каменка». В старых проектах ее можно найти под названием «Зоопарк».

Грунты в Петербурге сложные и капризные. Чтобы станция простояла века, строители уходят глубоко под землю. В грунт уже вклинили мощные 38-метровые колонны.

Сейчас рабочие заливают бетонную подушку и готовят прочную крышу котлована — верхнюю плиту. Она скрепит всю конструкцию, сообщает канал "Подземник".

Вместе с «Каменкой» строят станцию «Богатырская». Там рабочие уже разбирают элементы старых тоннелей. В будущем с «Каменки» можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки.

«Фрунзенская»: секретный купол и семь этажей

Станция синей ветки «Фрунзенская» закрыта для пассажиров с лета 2024 года. Старый советский павильон почти полностью разобрали. Но с ним поступили бережно.

Историческую деталь — так называемый «бронекупол» над кассами — решили сохранить. Его просто встроят внутрь нового здания.

Что появится на месте старого вестибюля: Здесь строят настоящий многоэтажный комплекс. Всего в нем будет 7 этажей (два из них — под землей). Строители уже бетонируют третий этаж. Со стороны Московского проспекта уже видны арки будущего входа.

В новом здании разместят Единый диспетчерский центр. Оттуда специалисты будут управлять движением всех поездов петербургского метро.

Сроки работы

Снова зайти на «Фрунзенскую» пассажиры смогут 1 июня 2027 года. Однако полностью весь комплекс с офисами диспетчеров достроят только к 2029 году.

Ранее «Городовой» рассказывал, кто и за сколько отремонтирует легендарный павильон «Площади Восстания».