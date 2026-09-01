Позолота Растрелли и 12 тысяч метров для гениев: скрытые детали главной реставрации Петербурга

В Северной столице идет реставрация церкви Святой Великомученицы Екатерины в Смольном монастыре.

Санкт-Петербург продолжает обновлять свои главные сокровища. И речь идет не просто о косметическом ремонте. В городе идет большая научная реставрация, которая возвращает зданиям их исторический вид и делает их полезными для горожан.

Смольный монастырь: как партийный архив спас шедевр Растрелли

В церкви Святой Великомученицы Екатерины завершился сложнейший этап работ. Специалисты полностью восстановили подкупольное пространство, сообщает Смольный.

Именно в верхней части храма уцелело больше всего оригинального декора XVIII века.

Сам Смольный монастырь задумывался императрицей Елизаветой Петровной, а строил его великий Франческо Бартоломео Растрелли. Чтобы воссоздать утраченные детали, мастера сверялись с личными чертежами и рисунками зодчего.

Интересный факт: исторические интерьеры церкви спасла советская бюрократия. До 1991 года в здании располагался Ленинградский партийный архив.

Для сохранности секретных бумаг здесь круглый год поддерживали идеальный климат. Благодаря этому позолота и росписи не осыпались.

Главной находкой реставраторов стали редкие масляные росписи XVIII века. Их авторы — знаменитые живописцы Мина Колокольников и Иван Бельский.

Специалисты очистили от слоев пыли и копоти уникальную композицию «Новый Иерусалим» и образ Богородицы в золоченой раме.

Сейчас мастера спустились ниже — работают в среднем и нижнем ярусах. Полностью открыть обновленную церковь планируют к 2027 году.

Николаевский дворец: новый дом для юных гениев

Вторая большая новость — старт реставрации одного из корпусов Николаевского дворца. Это монументальное здание на площади Труда когда-то строили для сына Николая I — великого князя Николая Николаевича. В советские годы его знали как Дворец Труда.

Скоро эти стены наполнятся музыкой. Сюда переедут ученики Средней специальной музыкальной школы при консерватории имени Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Здание огромное — более 12 тысяч квадратных метров. После ремонта здесь откроются:

современные учебные классы с хорошей звукоизоляцией;

акустический концертный зал;

комфортный интернат для одаренных детей, приехавших учиться со всей России.

Проект масштабный, его проводят по поручению президента, а ход работ курирует известный виолончелист Сергей Ролдугин.

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