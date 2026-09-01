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1 дольку в тазик — и через 15 минут сухие пятки нежнее шелка: итальянский фрукт заменяет дорогой спа-отель

Опубликовано: 1 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
1 дольку в тазик — и через 15 минут сухие пятки нежнее шелка: итальянский фрукт заменяет дорогой спа-отель
фото legion-media
Как быстро смягчить сухие пятки

Сухие и шершавые пятки — частая проблема, которая легко решается без дорогих салонных процедур. Достаточно короткой ванночки и правильного увлажнения: эффект будет заметен уже после первого раза.

Главное — не переусердствовать с распариванием и обязательно закрепить результат кремом.

Лимонная ванночка: в чём суть и как делать

Секрет в сочетании тёплой воды и лимонного сока: кислота мягко помогает разрыхлить огрубевший слой, а тепло — размягчить его. При этом важно не держать ноги в воде слишком долго: вместо пользы можно получить ещё большую сухость.

Оптимальное время — 10–15 минут. После этого кожу нужно промокнуть, а не растирать, и сразу переходить к следующему этапу.

Практичные советы для заметного эффекта

  • Налейте в таз 2–3 литра тёплой (не горячей) воды и добавьте сок одной крупной дольки лимона — этого вполне достаточно.
  • Держите стопы в растворе ровно 10–15 минут: дольше не нужно, иначе кожа потеряет влагу.
  • После ванночки аккуратно промокните ноги полотенцем и не трите сильно — так не травмируется размягчённая кожа.
  • Если нет глубоких трещин, можно очень бережно пройтись мягкой пилкой без сильного нажима.
  • Сразу после обработки нанесите густой крем (хорошо работают составы с мочевиной 10–25%) либо на ночь используйте вазелин и наденьте хлопковые носки.

Личный опыт автора

Раньше думала, что без жёсткой тёрки не обойтись — только портила кожу. Потом попробовала короткую ванночку с лимоном и крем с мочевиной — результат удивил. Теперь делаю такую процедуру раз в неделю: пятки остаются мягкими, а уход занимает совсем немного времени.

Ранее «Городовой» рассказывал, как освежить куртку без полной стирки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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