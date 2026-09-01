1 дольку в тазик — и через 15 минут сухие пятки нежнее шелка: итальянский фрукт заменяет дорогой спа-отель

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Крем-чиз за 5 минут: взбиваю 3 ингредиента - и крем для торта готов

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800 кг конфиската, 4% брака и крем без холода: что показали масштабные проверки выпечки в Петербурге

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