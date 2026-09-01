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Сентябрь в Петербурге: куда сходить, что посмотреть и к чему готовиться

Опубликовано: 1 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Сентябрь в Петербурге: куда сходить, что посмотреть и к чему готовиться
Сентябрь в Петербурге: куда сходить, что посмотреть и к чему готовиться
фото: Городовой.ру
В сентябре Северная столица не прекращает удивлять.

Осень в Питере — это не только зонты и прохладный ветер. Первый месяц осени будет очень насыщенным. Нас ждут бесплатные музеи, ретро-транспорт, музыкальные премьеры и яркие шоу.

1 сентября: бесплатные музеи и зоопарк

Начало учебного года — отличный повод сэкономить. 1 сентября Эрмитаж делает вход бесплатным не только для школьников и студентов, но и для учителей.

А в Лензоопарке детей ждет не только бесплатный билет, но и интерактивная игра. На ней расскажут необычные факты о самых простых растениях и животных.

2 сентября: ностальгический ретро-рейс

Автобусному движению Петербурга исполняется 100 лет! В честь этого 2 сентября по центру города проедет колонна раритетов. Вы увидите легендарные ЗИСы, ЛиАЗы и желтые «Икарусы».

Автобусы пойдут по первому историческому маршруту — от Витебского вокзала до Александровского сада. На старте и финише сыграет военный оркестр.

Самое приятное: в салоне можно прокатиться бесплатно! Пассажирам расскажут истории про советский транспорт и подарят сувенирный билет. Но помните: количество мест ограничено.

5–6 сентября: праздник в городских парках

Первые выходные месяца стоит провести на свежем воздухе:

  • Летний сад приглашает на праздник «Лето в Летнем саду». В Кофейном домике до конца октября работает ботаническая выставка «Цветочное очарование».
  • Парк «Александрия» в Петергофе отмечает юбилей. В эти дни детей и подростков до 18 лет пустят в парк бесплатно.

8 сентября: День памяти

8 сентября — особая дата для города, День памяти жертв блокады. В этот вечер в Большом зале Филармонии прозвучит премьера сочинения «Реквием Незабытых». Оркестром будет дирижировать Юрий Башмет.

До 13 сентября: фигуры из песка

Если еще не были в Парке 300-летия, успейте до середины месяца. Там проходит фестиваль песчаных скульптур. Мастера слепили из песка историю Петербурга — от Петра I до современных небоскребов.

24–27 сентября: форум и сказка в Петергофе

Конец месяца будет масштабным:

  • 24–26 сентября в городе пройдет XII Международный форум объединенных культур. На него приедут эксперты со всего мира.
  • 26 и 27 сентября Петергоф устроит осенний праздник фонтанов «Счастье». Нижний парк превратится в световое пространство. На Большом каскаде покажут мультимедийное шоу с фейерверком.

После праздника фонтаны не выключат сразу. Они проработают в обычном режиме до начала ноября.

Одевайтесь потеплее и не сидите дома!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Лензо переходит на новый режим работы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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