Сентябрь в Петербурге: куда сходить, что посмотреть и к чему готовиться

Осень в Питере — это не только зонты и прохладный ветер. Первый месяц осени будет очень насыщенным. Нас ждут бесплатные музеи, ретро-транспорт, музыкальные премьеры и яркие шоу.
1 сентября: бесплатные музеи и зоопарк
Начало учебного года — отличный повод сэкономить. 1 сентября Эрмитаж делает вход бесплатным не только для школьников и студентов, но и для учителей.
А в Лензоопарке детей ждет не только бесплатный билет, но и интерактивная игра. На ней расскажут необычные факты о самых простых растениях и животных.
2 сентября: ностальгический ретро-рейс
Автобусному движению Петербурга исполняется 100 лет! В честь этого 2 сентября по центру города проедет колонна раритетов. Вы увидите легендарные ЗИСы, ЛиАЗы и желтые «Икарусы».
Автобусы пойдут по первому историческому маршруту — от Витебского вокзала до Александровского сада. На старте и финише сыграет военный оркестр.
Самое приятное: в салоне можно прокатиться бесплатно! Пассажирам расскажут истории про советский транспорт и подарят сувенирный билет. Но помните: количество мест ограничено.
5–6 сентября: праздник в городских парках
Первые выходные месяца стоит провести на свежем воздухе:
- Летний сад приглашает на праздник «Лето в Летнем саду». В Кофейном домике до конца октября работает ботаническая выставка «Цветочное очарование».
- Парк «Александрия» в Петергофе отмечает юбилей. В эти дни детей и подростков до 18 лет пустят в парк бесплатно.
8 сентября: День памяти
8 сентября — особая дата для города, День памяти жертв блокады. В этот вечер в Большом зале Филармонии прозвучит премьера сочинения «Реквием Незабытых». Оркестром будет дирижировать Юрий Башмет.
До 13 сентября: фигуры из песка
Если еще не были в Парке 300-летия, успейте до середины месяца. Там проходит фестиваль песчаных скульптур. Мастера слепили из песка историю Петербурга — от Петра I до современных небоскребов.
24–27 сентября: форум и сказка в Петергофе
Конец месяца будет масштабным:
- 24–26 сентября в городе пройдет XII Международный форум объединенных культур. На него приедут эксперты со всего мира.
- 26 и 27 сентября Петергоф устроит осенний праздник фонтанов «Счастье». Нижний парк превратится в световое пространство. На Большом каскаде покажут мультимедийное шоу с фейерверком.
После праздника фонтаны не выключат сразу. Они проработают в обычном режиме до начала ноября.
Одевайтесь потеплее и не сидите дома!
Ранее «Городовой» рассказывал, что Лензо переходит на новый режим работы.