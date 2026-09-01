Свободный проезд для скорых и зарядки для авто: бесплатную стоянку у клиник в Песочном продлили до конца года

В посёлке Песочный бесплатную автостоянку возле местных онкоцентров решили оставить бесплатной как минимум до конца 2026 года.
Парковка находится на Ленинградской улице. Она вмещает 500 автомобилей.
В Песочный приезжают пациенты со всей России. Стоянка обслуживает сразу три крупных медицинских учреждения:
- Центр имени Петрова;
- Центр имени Напалкова;
- Институт имени Гранова.
Раньше бесплатный режим действовал в качестве эксперимента. Летом специалисты следили за загрузкой площадки. Результат был очевиден: парковка забита всегда, она действительно необходима людям, сообщили в Смольном.
Раньше здесь были сплошные пробки
До появления этой площадки ситуация в Песочном была тяжелой. Водители оставляли машины прямо вдоль узких улиц.
Из-за этого обочины были заставлены сотнями авто. Машинам скорой помощи приходилось пробираться через заторы. А тяжелым пациентам часто приходилось идти до клиники пешком несколько сот метров. Теперь эта проблема решена.
Зарядки, камеры и комфорт для инвалидов
Стоянку сделали современной и удобной. На въезде стоят автоматические шлагбаумы, которые сами считывают номера. По всей территории работают камеры видеонаблюдения, а для владельцев электромобилей поставили зарядные станции.
Отдельно подумали о маломобильных людях. Для них выделили 50 мест. Проезды к ним сделали широкими. Пациентам на инвалидных колясках стало намного проще пересаживаться в машину.
Что планируют делать дальше
Власти города понимают: 500 мест — это только начало. В Песочном хотят построить ещё два крытых многоуровневых паркинга.
Кстати, всего в Петербурге сейчас работает 14 городских парковок и 18 перехватывающих стоянок у метро. Для электромобилей по всему городу открыли уже 500 зарядных станций.
Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку.