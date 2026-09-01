Городовой / Новости Петербурга / Свободный проезд для скорых и зарядки для авто: бесплатную стоянку у клиник в Песочном продлили до конца года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд Новости Петербурга
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Свободный проезд для скорых и зарядки для авто: бесплатную стоянку у клиник в Песочном продлили до конца года

Опубликовано: 1 сентября 2026 12:32
 Проверено редакцией
Свободный проезд для скорых и зарядки для авто: бесплатную стоянку у клиник в Песочном продлили до конца года
Свободный проезд для скорых и зарядки для авто: бесплатную стоянку у клиник в Песочном продлили до конца года
Global Look Pюress / Belkin Alexey / news.ru
Открытая автостоянка на Ленинградской улице оснащена самым современным оборудованием.

В посёлке Песочный бесплатную автостоянку возле местных онкоцентров решили оставить бесплатной как минимум до конца 2026 года.

Парковка находится на Ленинградской улице. Она вмещает 500 автомобилей.

В Песочный приезжают пациенты со всей России. Стоянка обслуживает сразу три крупных медицинских учреждения:

  • Центр имени Петрова;
  • Центр имени Напалкова;
  • Институт имени Гранова.

Раньше бесплатный режим действовал в качестве эксперимента. Летом специалисты следили за загрузкой площадки. Результат был очевиден: парковка забита всегда, она действительно необходима людям, сообщили в Смольном.

Раньше здесь были сплошные пробки

До появления этой площадки ситуация в Песочном была тяжелой. Водители оставляли машины прямо вдоль узких улиц.

Из-за этого обочины были заставлены сотнями авто. Машинам скорой помощи приходилось пробираться через заторы. А тяжелым пациентам часто приходилось идти до клиники пешком несколько сот метров. Теперь эта проблема решена.

Зарядки, камеры и комфорт для инвалидов

Стоянку сделали современной и удобной. На въезде стоят автоматические шлагбаумы, которые сами считывают номера. По всей территории работают камеры видеонаблюдения, а для владельцев электромобилей поставили зарядные станции.

Отдельно подумали о маломобильных людях. Для них выделили 50 мест. Проезды к ним сделали широкими. Пациентам на инвалидных колясках стало намного проще пересаживаться в машину.

Что планируют делать дальше

Власти города понимают: 500 мест — это только начало. В Песочном хотят построить ещё два крытых многоуровневых паркинга.

Кстати, всего в Петербурге сейчас работает 14 городских парковок и 18 перехватывающих стоянок у метро. Для электромобилей по всему городу открыли уже 500 зарядных станций.

Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью