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Почему у одного верблюда один горб, а у другого два — и зачем они вообще нужны

Опубликовано: 1 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему у одного верблюда один горб, а у другого два — и зачем они вообще нужны
фото legion-media
В чем разница между верблюдами

Верблюды будто созданы для выживания в экстремальных условиях, но даже среди них есть заметные отличия. Самое яркое — количество горбов: у одних один, у других два.

Это не случайность и не признак возраста, а отражение разных эволюционных путей: каждый вид идеально подстроился под свой суровый климат, отмечает источник.

Дромедар и бактриан: два пути адаптации

Одногорбый верблюд — дромедар — типичный житель жарких пустынь Северной Африки и Ближнего Востока. Его «фишка» — стройность, длинные ноги и способность эффективно сбрасывать лишнее тепло.

Двугорбый бактриан родом из Центральной Азии, где лето знойное, а зима морозная: отсюда массивность, густая шерсть и два горба.

Разница не в том, кто «лучше», а в том, к какой среде каждый вид приспособился: дромедар к постоянной жаре, бактриан — к резким перепадам температур.

Практичные факты о горбах и выживании: что стоит запомнить

  • Горб — это не бак с водой, а запас жира: он работает как энергетическая «заначка» на случай нехватки корма.
  • Жир в горбах помогает экономить воду: если бы он был равномерно распределён по телу, верблюд хуже отдавал бы тепло и сильнее перегревался.
  • Способность долго обходиться без воды связана с работой почек, колебаниями температуры тела и минимальными потерями влаги — а вовсе не с горбом.
  • При длительном голодании горб уменьшается и может слегка наклоняться; когда животное нормально питается, запас восстанавливается.
  • Два горба у бактриана — не «двойная порция», а особенность вида, закрепившаяся в ходе эволюции под условия сурового климата.

Личный опыт автора

В детстве думала, что в горбах у верблюдов вода — классический миф. Потом прочла про метаболическую воду и работу почек — стало по-настоящему интересно. Теперь, если вижу фото верблюдов, сразу подмечаю детали: шерсть, форму горбов, ноги — и понимаю, как всё продумано природой.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить отпуск парой привычек.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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