8 ошибок туристов после 50 в отеле «все включено» — инструкция для осознанного отдыха

Как не испортить отпуск парой привычек

Лето, жара, шведский стол манит разнообразием — и вот уже тарелка полна, а в планах три экскурсии подряд. На курорте легко поддаться порыву: всё оплачено, хочется успеть побольше.

Но некоторые типичные привычки способны незаметно «съесть» пару дней отдыха — особенно если вам уже за пятьдесят.

Экскурсии и траты: не торопитесь с решениями

В день заезда отельный гид красиво расписывает маршруты, и эмоции берут верх: хочется сразу забронировать всё самое интересное. Проблема в цене — те же экскурсии у местных агентств или онлайн нередко стоят в разы дешевле.

К тому же в первый день сложно трезво оценить, что именно хочется увидеть, а не просто «взять, пока есть места».

Еда и напитки: баланс вместо «всё и сразу»

Шведский стол провоцирует набрать всего понемногу: ведь уже оплачено. Но ассортимент почти не меняется — торопиться некуда.

Незнакомые блюда и обилие экзотики в первые дни могут сыграть злую шутку с пищеварением, а коктейли под палящим солнцем — с самочувствием.

При этом обычная вода часто остаётся забытой, хотя именно её не хватает организму в жару, подчеркивает автор канала "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Солнце и безопасность: простые меры

С 11 до 15 солнце наиболее агрессивно: даже в тени риск перегрева и ожогов остаётся высоким. Ещё одна неочевидная опасность — скользкая плитка у бассейна: лёгкие шлёпанцы без задника легко становятся причиной падений.

Практические советы: как сохранить бодрость на весь отпуск

Не бронируйте экскурсии в день приезда: сравните цены у местных агентств и дайте себе пару дней на выбор. Берите понемногу и не гонитесь за разнообразием: то, что не попробовали сегодня, будет завтра. Первые дни ешьте привычную еду и отложите острые блюда и экзотику. Держите под рукой бутылку простой воды и пейте регулярно — это спасает от вялости и головной боли. Избегайте пляжа в полдень: лучшее время для моря — утро до 11 и после 16. Выбирайте обувь с задником и рифлёной подошвой — это снижает риск поскользнуться.

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