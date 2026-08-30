Что положить под коврики в машине, чтобы спасти днище от коррозии: всем водителям на заметку

Как спасти днище автомобиля от коррозии - есть два способа

Автомобильные коврики являются барьером между грязью с улицы и салоном машины. Если такая защита плохо справляется, то с последствиями можно столкнуться уже в ближайшее время. Обивка пола напитывается водой, загрязняется, что сильно портит интерьер.

Но основная опасность заключается в другом. Когда днище из металла постоянно контактирует с влагой, то оно начинает ржаветь. Этот процесс происходит постепенно, но приводит к таким повреждениям, которые потребуют дорогого ремонта.

Недостатки каждого вида ковриков

Текстильные изделия впитывают влагу и удерживают ее над обивкой пола, благодаря чему создаются подходящие условия для развития коррозии. Резиновые коврики также не спасают от проблемы, так как в них образуются небольшие трещины, через которые проникает вода. Именно поэтому важно использовать дополнительные материалы.

Газеты

Газетная бумага отлично впитывает воду из-за пористой структуры. Если выложить под коврик несколько слоев газеты, то они не позволят влаге дойти до обивки и днища. В зимний период достаточно менять газеты каждые два дня.

Пластиковая решетка для раковины

Метод с пластиковой решеткой для кухонной раковины подходит тем, кто не хочет возиться с газетами. Он является надежным и долговечным. Решетка продается в любом хозяйственном магазине, после чего кладется на обивку пола и прикрывается ковриком. Зазор, который образуется между поверхностями, будет способствовать естественному испарению влаги.

Комбинация

Для максимального эффекта водители могут использовать как газеты, так и пластиковую решетку. Это гарантирует сухую обивку даже в самую снежную погоду. Метод станет спасением для водителей, которые живут в регионах с суровыми зимами, сообщает pogovorim.by.

Вывод

Не стоит доверять даже самым дорогим автомобильным коврикам, так как они могут все равно пропускать влагу. Газеты и пластиковая решетка помогут продлить срок службы автомобиля, а также обойтись без ремонта.

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