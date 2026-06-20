Роботы-уборщики на взлётке и багаж без водителей: Пулково первым в России запускает «умный» аэродром

Петербургский аэропорт Пулково решил доказать, что будущее уже наступило. Пока мы привыкаем к роботам-пылесосам дома, в главной воздушной гавани Северной столицы готовят настоящий технологический прорыв.
Роботы выходят на работу
Пулково станет первым аэропортом в России, где на поле (перроне) появится беспилотная техника, сообщает "ДП". Это не просто игрушки, а серьезные машины:
- Беспилотные тягачи будут возить ваш багаж.
- Спецроботы займутся уборкой взлетно-посадочных полос.
- Автономные патрули будут следить за безопасностью территории.
Зачем это нужно? Всё просто: роботы не устают, не ошибаются и могут работать в любую погоду. Это позволит аэропорту экономить больше 150 миллионов рублей в год.
Закон дал «зеленый свет»
Раньше запустить такие машины было нельзя из-за строгих правил. Но недавно Совет Федерации одобрил специальный закон об «экспериментальных режимах».
Это своего рода «цифровая песочница»: Пулково разрешили в порядке исключения тестировать новейшие технологии, которые еще не прописаны в общих правилах дорожного движения.
Меньше очередей, больше скорости
Руководство аэропорта подсчитало, что благодаря автоматизации производительность труда вырастет на четверть (минимум на 25%). Для нас, обычных пассажиров, это отличная новость.
Чем быстрее работают службы на аэродроме, тем меньше задержек рейсов и быстрее выдача чемоданов.
Ваше лицо — это ваш билет
Еще одна крутая фишка, которая уже работает — биометрия. Пулково первым в стране запустил систему, где для посадки на рейс не нужен бумажный талон или паспорт в руках.
- Система узнает вас по лицу.
- Процедуры перед полетом проходят мгновенно.
- Первые пассажиры уже улетели таким образом в Москву рейсами авиакомпании «Россия».
Что дальше?
Пулково строит «аэропорт нового поколения». В планах — еще больше цифровых сервисов. Мировой опыт показывает, что такие изменения помогают снизить стоимость обслуживания самолетов, а значит, в перспективе это может сдерживать рост цен на авиабилеты.
Аэропорт становится не просто вокзалом, а огромной интеллектуальной системой, где человек управляет процессами, а тяжелую и рутинную работу делают машины.
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