Фитофтора на томатах: что делать, если растения уже заболели – советы агронома Ксении Давыдовой

В случае поражения томатов фитофторозом необходимо незамедлительно принять меры. Полное искоренение заболевания почти невозможно, однако существует возможность выиграть время для созревания урожая. Как это сделать, рассказала агроном Ксения Давыдова.
Главное – среагировать вовремя
Поскольку поражение начинается с нижних частей куста, расположенных ближе к источнику грибка, нужно регулярно проводить осмотр посадок и осуществлять профилактические опрыскивания.
Действия в случае уже развившегося заболевания
В первую очередь, следует аккуратно удалить сильно поврежденные листья, завязи и плоды. Кусты, находящиеся в стадии усыхания, необходимо немедленно удалить.
У индетерминантных сортов томатов нужно прищипнуть верхушки, чтобы стимулировать перераспределение питательных веществ на созревание плодов. Также необходимо удалить листья, расположенные под созревающими томатами, для предотвращения распространения грибка на плоды. Однако за один раз допускается удалять не более двух листьев. Все растительные остатки рекомендуется сжечь. Категорически запрещается оставлять их на грядке до завершения сезона.
Обработка томатов против фитофтороза
Обработка томатов от фитофтороза в период вегетации может осуществляться различными средствами, включая медьсодержащие фунгициды. Однако в фазе плодоношения можно применять исключительно биопрепараты для обеспечения экологической чистоты урожая. В данном случае потребуется более частое проведение обработок.
Также возможно применение народных средств, таких как опрыскивание молоком (разведенным водой в соотношении 1:5) или раствором соды (3 столовые ложки на 10 литров воды). Такие методы эффективны на ранних стадиях поражения растений фитофторозом.
Что делать с плодами
Употребление в пищу пораженных томатов не рекомендуется ввиду их непригодности. В случае, если поражены только листья, а плоды остаются нетронутыми, их следует срочно собрать и погрузить в воду, нагретую до 50°С, на одну минуту. После этого томаты необходимо извлечь, обсушить и оставить для дозревания.
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