Березовую кору собираю в лесу и просушиваю — бесплатный материал, а пользы вагон: 5 применений для дома и дачи

Обычно береста не воспринимается в качестве чего-то нужного и полезного, но иногда она может быть просто необходима. Береста плохо пропускает влагу, отлично горит и является очень легкой. Раньше из нее делали коробки, домашнюю утварь и средство от сырости.
Снимать белую кору с живых берез не стоит, ведь лучше обратить внимание на бересту с сухостойных и валежных деревьев. Заготовка коры разрешается с сухостоя в течение всего года, но рубить ради нее живые деревья точно не стоит. Это запрещено.
Важность просушки
После сбора бересту нужно очистить от земли, разложить в сухом месте и оставить для просушки. Если этого не сделать, то получится затхлая куча, которую позже придется выкинуть, сообщает progorod58.ru.
Применение бересты в быту:
- Для растопки печи. Этот вариант является самым очевидным. Береста отлично горит, поэтому ее можно положить в камин, мангал или печь для быстрого розжига. Газета или специальные средства больше не потребуются.
- Для садовых меток. Отрежьте ровный кусочек коры, подпишите его стойким маркером или фломастером, после чего прикрепите к колышку. Вы сможете пометить места осенних посадок, сорта цветов, помидоров и других культур.
- Прокладка от сырости. Выложите небольшие кусочки бересты между деревянной поверхностью и кашпо, ящиком или другой вещью, которую не хочется ставить на доски. Кору березы еще в древности ценили за влагостойкость.
- Для садового инструмента. Крупные листы бересты можно использовать в сарае для защиты полок от грязного и мокрого инструмента. Если береста испачкается, то замените ее на новые листы.
- Короб под мелочи. Из больших листов можно сделать коробочку для хранения прищепок, пакетиков семян, садовых бирок.
Вывод
Береста - незаменимый помощник для каждого садовода. Всего несколько кусков могут приносить пользу весь сезон на грядках, в сарае или возле печки. Важно правильно собирать кору, не трогая живые деревья.
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