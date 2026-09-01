От «теста на пирожок» до роботов в классах: как Ленобласть потратит 100 миллиардов на школы

Для региона это рекордная сумма.

Ленобласть бьёт рекорды. В этом году на образование регион потратит почти 100 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Цифра огромная, но главное — что за ней стоит. Это новые здания, современная техника, вкусная еда в столовых и реальные профессии для школьников.

Города и посёлки области быстро растут. Строится много нового жилья, переезжают семьи с детьми. Поэтому и школы должны появляться так же быстро.

Новые школы там, где их очень ждали

Главный акцент делают на новостройки, где школьных мест раньше не хватало. На «Марафоне открытий» запустили сразу четыре новые школы — в Новоселье, Кудрово и Янино. В них есть всё: от бассейновых комплексов до современных лабораторий.

Ещё две школы полностью обновили в Русско-Высоцком и Ульяновке. А до конца года в области достроят и отремонтируют ещё восемь образовательных объектов. Всего же за последние девять лет в регионе привели в порядок 88 школ и детских садов.

«Тест на пирожок»: что меняется в школьных столовых

Хорошая школа — это не только красивый ремонт, но и вкусный обед. В области действует правило: каждый год ремонтировать не меньше десяти школьных столовых. В этом году план уже перевыполнили — обновили 12 пищеблоков.

У губернатора даже появился свой «тест на пирожок». Проверка простая: если детям в столовой вкусно, а сам зал чистый и уютный, значит, деньги потрачены не впустую.

К слову, ученики начальных классов в Ленобласти продолжают получать бесплатное горячее питание.

От роботов до комбайнов: как детей готовят к будущей профессии

Сегодняшняя школа помогает ребенку определиться с будущей работой. К концу года в Ленобласти будет работать уже 400 предпрофессиональных классов.

Профессии меняются очень быстро. Например, современное сельское хозяйство — это давно не лопата и грабли. Это квадрокоптеры, система ГЛОНАСС и роботы.

Чтобы дети это понимали, школы сотрудничают с вузами, колледжами и крупными предприятиями. Ученики инженерных, медицинских и агроклассов пробуют себя в деле ещё до поступления в университет.

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