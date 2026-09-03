Чтобы морозилка не обрастала ледяной шубой: копеечный трюк с аптечным средством - работает на раз-два

Как предотвратить обрастание морозилки льдом - простой лайфхак

Чистая морозилка быстро покрывается белой ледяной шубой, поэтому ее приходится вновь размораживать. Во время следующей разморозки можно поменять порядок уборки, а также добавить новый этап - обработку сухого пластика аптечным глицерином.

Благодаря глицерину на поверхности пластика станет держаться тонкая пленка, к которой будет хуже приставать влага. Иней начнет набирать толщину медленнее, чем прежде.

Подготовительные действия перед обработкой

Изначально достаньте из морозилки все продукты, отключите холодильник от питания. Дайте льду растаять, при необходимости воспользуйтесь емкостью с горячей водой, что ускорит процесс.

Не пытайтесь удалить лед с помощью ножа или других металлических предметов, так как это может повредить внутренние элементы камеры.

Когда наледь полностью растает, то поверхности нужно помыть, вытереть до полной сухости. Только после этого приступайте к процессу обработки.

Использование глицерина

Нанесите небольшое количество глицерина на салфетку, начните протирать весь пластик морозильной камеры. Излишки средства следует удалить сухой тканью.

После обработки на стенках морозильника остается тончайшая пленка, которая уменьшает сцепление влаги с пластиком. Благодаря этому новый слой наледи станет появляться не так быстро, а при необходимости его будет легко убрать.

Когда нужно искать не средство, а щель

Если после использования глицерина лед продолжает появляться слишком быстро, то необходимо решать проблему иначе. Существует вероятность, что причиной является негерметичная дверца.

Во время разморозки внимательно осмотрите уплотнитель. Через некоторые его участки может проникать теплый воздух, что и приводит к появлению льда, сообщает progoroduhta.ru.

Если обмерзает модель с системой “Ноу Фрост”, то это указывает на неполадки с отводом влаги. В такой ситуации нанесение глицерина также не сработает.

Вывод

После разморозки необходимо уделить внимание сухим стенкам, а также уплотнителю. Обработка глицерином может не помочь, если дверца закрывается неплотно.

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