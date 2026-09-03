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Бегала за этими семенами томатов не первый год — сладкий, как фрукт: такой сочный, что "взрывает" голову

Опубликовано: 3 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Бегала за этими семенами томатов не первый год — сладкий, как фрукт: такой сочный, что "взрывает" голову
Бегала за этими семенами томатов не первый год — сладкий, как фрукт: такой сочный, что "взрывает" голову
Городовой ру
Какой сорт томатов выбрать

Среди огородников всё популярнее томаты с необычной окраской. Яркие оранжевые черри украшают грядку и радуют сладким вкусом. Один из таких сортов заслуживает внимания благодаря неприхотливости и урожайности. Он станет открытием в новом дачном сезоне.

Особенности плодов

"Апельсиновая груша" – раннеспелый сорт томатов-черри с плодами грушевидной формы весом до 20 г, оранжевого цвета и плотной сладкой мякоти. Помидоры отличаются тонкой прочной кожицей, не трескающейся при консервации. Мякоть плотная и сладкая – хороши свежими и в заготовках. Компактный размер удобен для укладки в банки. Плоды долго хранятся без потери вкуса.

Урожайность и устойчивость

Растение высокорослое – до 2 м, требует подвязки и пасынкования. Кисти длинные и разветвлённые, завязей много. Сорт раннеспелый, плодоносит стабильно. Устойчивость к вершинной гнили повышает выживаемость кустов.

Уход и условия

Сорт неприхотлив, адаптируется к разным условиям. Подходит для теплиц и открытого грунта. Рассада выглядит хрупкой, но при правильном уходе быстро крепнет. Требует полива, подкормок и формирования куста.

Реальные отзывы дачников

Светлана из Саратова, дачница с 20-летним стажем: «Посадила в прошлом году – не нарадуюсь. Плоды сладкие, плотные, ни один не треснул. Урожай до заморозков. Буду сажать каждый год!»

Алексей Михайлович, 1964 г.р., владеет дачным участком в Ленинградской области: «Искал сорт для теплицы и грунта – остановился на этой груше. Урожайность отличная, вкус яркий. Дети едят прямо с куста. Рекомендую!»

Ранее "Городовой" сообщал, как приготовить грядки под чеснок осенью.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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