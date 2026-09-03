Монеты, которых больше нет в обороте: сколько сегодня стоят биметаллические десятки серии «Министерства»

В начале нулевых биметаллические десятки с цветной серединкой звенели в каждом кармане — ими платили в магазинах, на заправках, в маршрутках.
Серия из семи монет, выпущенная к 200-летию российских министерств, стала для многих первым шагом в нумизматике. Сегодня эти кругляши почти исчезли из оборота, но судьба у них оказалась неожиданной.
История на металле
В 2002 году Банк России отчеканил семь биметаллических десяток — по одной на каждое министерство, учрежденное манифестом Александра I в 1802 году. Тираж каждой позиции составил 5 миллионов штук, так что раритетом серия никогда не считалась.
Однако за два десятилетия значительная часть монет покрылась царапинами, ушла в переплавку или просто потерялась — найти экземпляр в идеальной сохранности теперь сложнее, чем кажется.
Сколько это стоит
Цены на серию сегодня скромные — монета из оборота уходит за 70 рублей, в идеальном состоянии за 120. Никакого ажиотажа нет, и опытные коллекционеры давно собрали полную линейку. Зато для новичка это отличный шанс начать собирать без удара по кошельку, отмечает источник.
Вот что стоит знать, если решили всерьез заняться этой серией:
- сохранность решает все — царапины на латуни и потертости на эмблеме моментально обесценивают монету;
- при дистанционной покупке всегда просите макро-фото — под видом идеала часто продают просто отмытую монету из оборота;
- если кто-то предлагает позицию за 500 или 1000 рублей без объяснений, скорее всего, продавец рассчитывает на неопытность покупателя.
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