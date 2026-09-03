Вкуснее мяса: рецепт овсянки с сыром и луком — новый гарнир

Овсяная каша является ценным источником питательных веществ, обеспечивающих длительный заряд энергии. Она способствует улучшению когнитивных функций, стимулирует рост мышечной массы и эффективно выводит токсины из организма. Рекомендуем рассмотреть овсянку в качестве гарнира.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. ложки;
- сливочное масло — 80 г;
- кипяток — 1,2 л;
- плавленый сыр (мягкий) — 50 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Инструкция по приготовлению
Обжарьте мелко нарезанный лук на смеси сливочного и растительного масла до золотистого оттенка. Добавьте овсяные хлопья и обжаривайте в течение нескольких минут.
Затем влейте кипяток и тщательно перемешайте. Добавление плавленого сыра придаст гарниру нежный сливочный вкус.
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