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Вкуснее мяса: рецепт овсянки с сыром и луком — новый гарнир

Опубликовано: 3 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Вкуснее мяса: рецепт овсянки с сыром и луком — новый гарнир
Вкуснее мяса: рецепт овсянки с сыром и луком — новый гарнир
Городовой ру
Гарнир из популярной крупы

Овсяная каша является ценным источником питательных веществ, обеспечивающих длительный заряд энергии. Она способствует улучшению когнитивных функций, стимулирует рост мышечной массы и эффективно выводит токсины из организма. Рекомендуем рассмотреть овсянку в качестве гарнира.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. ложки;
  • сливочное масло — 80 г;
  • кипяток — 1,2 л;
  • плавленый сыр (мягкий) — 50 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Инструкция по приготовлению

Обжарьте мелко нарезанный лук на смеси сливочного и растительного масла до золотистого оттенка. Добавьте овсяные хлопья и обжаривайте в течение нескольких минут.

Затем влейте кипяток и тщательно перемешайте. Добавление плавленого сыра придаст гарниру нежный сливочный вкус.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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