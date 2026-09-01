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Ленивые чебуреки: сытное блюдо для большой семьи — простой рецепт

Опубликовано: 1 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Ленивые чебуреки: сытное блюдо для большой семьи — простой рецепт
Ленивые чебуреки: сытное блюдо для большой семьи — простой рецепт
Городовой ру
Рецепт быстрых чебуреков

Чебуреки являются прекрасным угощением, способным порадовать ваших близких. Тем не менее, процесс их приготовления может потребовать больших временных затрат. В связи с этим, мы предлагаем вашему вниманию рецепт "ленивых" чебуреков, которые приятно удивят ваших родных и близких.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 150 гр;
  • куриный фарш — 200 гр;
  • сыр — 70 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Инструкция по приготовлению

Фарш следует посолить, приправить специями и тщательно перемешать. Сыр необходимо натереть на крупной терке. Яйцо взбейте в отдельной емкости при помощи венчика.

Из лаваша, используя тарелку в качестве шаблона, вырежьте круги. Смажьте их яйцом, затем равномерно распределите тонкий слой фарша и посыпьте сыром. Сложите заготовку пополам и повторно смажьте яйцом. Обжаривайте на растительном масле до полной готовности. Приятного аппетита!

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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