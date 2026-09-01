Ленивые чебуреки: сытное блюдо для большой семьи — простой рецепт

Чебуреки являются прекрасным угощением, способным порадовать ваших близких. Тем не менее, процесс их приготовления может потребовать больших временных затрат. В связи с этим, мы предлагаем вашему вниманию рецепт "ленивых" чебуреков, которые приятно удивят ваших родных и близких.
Ингредиенты:
- Лаваш — 150 гр;
- куриный фарш — 200 гр;
- сыр — 70 гр;
- яйцо — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Инструкция по приготовлению
Фарш следует посолить, приправить специями и тщательно перемешать. Сыр необходимо натереть на крупной терке. Яйцо взбейте в отдельной емкости при помощи венчика.
Из лаваша, используя тарелку в качестве шаблона, вырежьте круги. Смажьте их яйцом, затем равномерно распределите тонкий слой фарша и посыпьте сыром. Сложите заготовку пополам и повторно смажьте яйцом. Обжаривайте на растительном масле до полной готовности. Приятного аппетита!
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