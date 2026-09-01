Путепровод над рельсами у Хасанской и финал в 2031 году: в Петербурге стройку ШМСД разбили на два этапа за 20 миллиардов

На проект потратят больше 20 миллиардов рублей.

Что такое ШМСД и зачем она нужна?

Если говорить просто, ШМСД — это младшая сестра ЗСД (Западного скоростного диаметра). Это будет новая платная трасса, которая рассечет город с запада на восток.

Она соединит ЗСД, правый берег Невы и выйдет в Ленинградскую область. Магистраль уберет транзитные машины и тяжелые фуры с городских улиц, разгрузит Невский район и мосты через Неву.

Где именно развернется стройка?

Искать подрядчика начали 1 сентября. Новая развязка появится на стыке Красногвардейского и Невского районов (муниципальные округа Пороховые, Правобережный и Оккервиль).

Работы пройдут на пересечении с улицей Коммуны — на участке от улицы Кржижановского до Хасанской. Главным объектом здесь станет крупный путепровод над железной дорогой, пишет "ДП" со ссылкой на карточку закупки.

Строить будут в два этапа:

Первый этап оценили в 14,8 млрд рублей.

оценили в 14,8 млрд рублей. Второй этап обойдется еще в 6,8 млрд рублей.

Кто именно будет строить объект, мы узнаем уже после 17 сентября.

Быстро построить такой дорогой и сложный объект не получится. Стройку финансирует федеральный бюджет, а расплачиваться с рабочими будет Петербург.

Сроки стоят долгие:

Полный комплект рабочей документации подрядчик обязан сдать до конца 2030 года .

. Окончательно завершить все строительные работы должны к 31 октября 2031 года.

Так что запасаемся терпением — ждем еще семь лет.

А что будет дальше в Ленобласти?

Магистраль не упрется в тупик на границе города. Властям Ленобласти нужно продлить дорогу дальше — до будущей кольцевой автодороги КАД-2. На выбор есть два сценария:

Вариант через Янино: пустить трассу до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши» с развязкой в Янино-2. Вариант через Мяглово: увести дорогу к Мурманскому шоссе (трасса Р-21 «Кола»), а дальше через Мяглово и Хапо-Ое вывести ее к КАД-2.

Сейчас инженеры и чиновники решают, какой из путей окажется удобнее для людей и выгоднее для экономики.

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