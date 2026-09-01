Путепровод над рельсами у Хасанской и финал в 2031 году: в Петербурге стройку ШМСД разбили на два этапа за 20 миллиардов

Что такое ШМСД и зачем она нужна?
Если говорить просто, ШМСД — это младшая сестра ЗСД (Западного скоростного диаметра). Это будет новая платная трасса, которая рассечет город с запада на восток.
Она соединит ЗСД, правый берег Невы и выйдет в Ленинградскую область. Магистраль уберет транзитные машины и тяжелые фуры с городских улиц, разгрузит Невский район и мосты через Неву.
Где именно развернется стройка?
Искать подрядчика начали 1 сентября. Новая развязка появится на стыке Красногвардейского и Невского районов (муниципальные округа Пороховые, Правобережный и Оккервиль).
Работы пройдут на пересечении с улицей Коммуны — на участке от улицы Кржижановского до Хасанской. Главным объектом здесь станет крупный путепровод над железной дорогой, пишет "ДП" со ссылкой на карточку закупки.
Строить будут в два этапа:
- Первый этап оценили в 14,8 млрд рублей.
- Второй этап обойдется еще в 6,8 млрд рублей.
Кто именно будет строить объект, мы узнаем уже после 17 сентября.
Быстро построить такой дорогой и сложный объект не получится. Стройку финансирует федеральный бюджет, а расплачиваться с рабочими будет Петербург.
Сроки стоят долгие:
- Полный комплект рабочей документации подрядчик обязан сдать до конца 2030 года.
- Окончательно завершить все строительные работы должны к 31 октября 2031 года.
Так что запасаемся терпением — ждем еще семь лет.
А что будет дальше в Ленобласти?
Магистраль не упрется в тупик на границе города. Властям Ленобласти нужно продлить дорогу дальше — до будущей кольцевой автодороги КАД-2. На выбор есть два сценария:
- Вариант через Янино: пустить трассу до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши» с развязкой в Янино-2.
- Вариант через Мяглово: увести дорогу к Мурманскому шоссе (трасса Р-21 «Кола»), а дальше через Мяглово и Хапо-Ое вывести ее к КАД-2.
Сейчас инженеры и чиновники решают, какой из путей окажется удобнее для людей и выгоднее для экономики.
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