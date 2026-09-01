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Почему нельзя покупать селедку из «белого пластмассового ведра»: главные причины обходить такую покупку стороной

Опубликовано: 1 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Почему нельзя покупать селедку из «белого пластмассового ведра»: главные причины обходить такую покупку стороной
Почему нельзя покупать селедку из «белого пластмассового ведра»: главные причины обходить такую покупку стороной
Городовой ру
Как правильно выбирать селедку

Стоит ли покупать селедку из белого пластикового ведра? Покупателей привлекает доступная цена. Однако такая покупка может оказаться не просто неудачной, а опасной для здоровья, пишет в своем блоге кулинар Калнина Наталья.

Что скрывает белое ведро

Большинство таких вёдер изготавливаются из технического пластика, предназначенного для строительных смесей, красок или химикатов, пишет источник. При контакте с жирами и солью дешёвый материал выделяет токсичные соединения.

Более того, пористый пластик невозможно качественно продезинфицировать. Он впитывает запахи и микроорганизмы, поэтому даже после мытья остаётся питательной средой для бактерий и плесени. Нарушение температурного режима — ещё один риск: рыбу часто держат на прилавке при комнатной температуре, что ускоряет размножение патогенов.

Непрозрачные стенки ведра скрывают всё, что должно насторожить покупателя: мутный рассол, повреждённую кожу, неестественный цвет или неприятный запах. На таком товаре почти никогда нет маркировки с указанием производителя и срока годности. Это продукт, за качество которого никто не отвечает.

Как выбрать селедку

При покупке рыбы придерживайтесь простых правил.

  • Покупайте продукту в прозрачной упаковке: стеклянной таре или вакуумных пакетах.
  • Внимательно читайте этикетку: она должна содержать информацию о производителе, составе, сроке годности.
  • Рассол должен быть светлым и прозрачным, рыба — упругой, без желтизны.
  • Отдавайте предпочтение крупным сетевым магазинам с проверенной репутацией.

Мнения покупателей

Большинство читателей не согласились с мнением эксперта.

«Это пищевой пластик, и на ведре всегда есть этикетка, где написано, когда продукт изготовлен и из чего. Бред зачем писать? В этих ведрах, кроме селедки, много чего привозят из производственных цехов (творожную массу, сметану, квашенную капусту и пр.), а потом продают на развес. И товар, кстати, более свежий, чем в расфасовке, потому что раскупают его быстро».

Другие поделились своим способом засолки рыбы.

«Давным-давно отказалась от покупной солёной сельди. Беру сырую и солю сама! Вкуснотища такая получается, что точно нигде не купишь! И без всяких добавок — только вода, соль и сахар!»

Вывод

Неизвестное происхождение тары, отсутствие маркировки и риск бактериального заражения должны насторожить покупателя. Выбирайте рыбу в упаковке с чёткой маркировкой, информацией о производителе — это единственный способ гарантировать качество и безопасность.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить томаты по-корейски.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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