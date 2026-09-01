На глубине 4700 метров ученые нашли тысячи бочек с радиоактивными отходами: на них уже поселились животные

Десятилетиями опасные отходы находились на дне океана

На дне северо-восточной Атлантики, на глубине почти пяти километров, покоятся более 200 тысяч бочек с радиоактивными отходами. Европейские страны сбрасывали их в океан во второй половине XX века, будучи уверенными, что гигантские водные массы просто разбавят опасные вещества. Десятилетиями контейнеры лежали нетронутыми — и никто толком не знал, что с ними происходит, пишет GadgetPage.

Летом 2026 года французские исследователи на обитаемом аппарате «Наутиль» спустились к могильнику и увидели: многие бочки проржавели, часть содержимого вышла наружу, но сами контейнеры стали домом для морских организмов.

Подводный могильник на карте

Во время активного развития атомной промышленности радиоактивные отходы массово сбрасывали в океан. Тогда этот способ утилизации считался приемлемым: предполагалось, что возможные утечки растворятся в воде и не представляют серьёзной угрозы. Сегодня это кажется невероятным, но в то время практика была вполне легальной.

В 2025 году экспедиция NODSSUM приступила к детальному обследованию подводного захоронения. Автономный аппарат Ulyx нашёл и нанёс на карту более 3 тыс. контейнеров. В 2026 году учёные исследовали дно на глубоководном аппарате Nautile.

Бочки не выдержали времени

Состояние контейнеров оказалось разным. Некоторые сохранили форму, другие покрылись глубокой коррозией, у отдельных металлическая оболочка практически исчезла. Вокруг части бочек заметны следы вещества, вышедшего наружу. В одном полностью разрушившемся контейнере исследователи различили предметы, похожие на лабораторное оборудование.

Приборы зафиксировали радионуклиды — кобальт-60 и ниобий-94. Предположительно, большинство контейнеров содержало отходы низкой или очень низкой активности, а не отработанное ядерное топливо. Эта информация будет уточнена после лабораторных исследований.

Жизнь на радиоактивных бочках

Самая неожиданная находка — обитатели самих контейнеров. Учёные увидели анемон, губок, крабов и другие организмы, использующие старые бочки как твёрдую поверхность для прикрепления.

На глубине почти пять километров морское дно состоит в основном из мягких осадков, поэтому любой твёрдый объект — камень, обломок корабля или бочка — становится удобным убежищем для жизни.

За несколько десятилетий искусственные контейнеры превратились в своеобразные подводные островки. Теперь учёным предстоит выяснить, отличаются ли организмы, живущие непосредственно на бочках, от обитателей более удалённых участков дна. Для этого взяты пробы воды, отложений, микроорганизмов и морских животных.

Что будет дальше

Пока исследователи осторожны в выводах. Первые измерения показали радиоактивные сигналы в районе некоторых контейнеров, но непосредственной опасности для человека не обнаружено. Могильник находится примерно в тысяче километров от французского побережья и на огромной глубине.

Главный вопрос — что произойдёт с отходами через десятки и сотни лет. Металл постепенно разрушается, а извлечь более 200 тысяч бочек с глубины почти пяти километров практически невозможно.

Учёные стали свидетелями гигантского эксперимента, начатого десятилетия назад без понимания его долгосрочных последствий. Картина, где на проржавевших радиоактивных бочках сидят крабы и растут анемоны, выглядит почти сюрреалистично. Но именно она лучше всего показывает, насколько необычным наследием ранней атомной эпохи стал океанский могильник на дне Атлантики.

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