Мат или мораль: что не так с песнями Михаила Круга и почему их хотят запретить

Родственники певца не понимают, чем не угодили песни шансонье чиновникам.

В Госдуме снова спорят о цензуре в музыке. На этот раз речь идет о творчестве Михаила Круга.

Член комитета по культуре Ольга Германова выступила с инициативой ввести цензуру на те песни шансонье, где звучит ненормативная лексика и есть вульгарные выражения.

По ее мнению, такие треки не должны свободно распространяться и особенно не должны попадать к детям и подросткам, пишет Газета.ру.

Есть ли мат в песнях Круга?

Родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева выразила удивление такой инициативе. Она рассказала журналистам, что в творчестве брата нет песен с нецензурной лексикой, пишет Лента.

По ее словам, она не знает ни одной композиции, где он ругается матом. Почему именно Михаил Круг попал под критику, сестра не понимает.

Похожая ситуация с группой «Сектор Газа»

Стоит отметить, что чуть раньше предлагали запретить песни группы «Сектор Газа».

В ответ на критику родственники солиста «Сектора Газа» Юрия Клинских призвали фанатов спокойно, но решительно выражать свое недовольство возможным запретом.

Многие известные артисты и музыканты, например Сергей Жуков из «Руки Вверх!», считают, что запретить такую музыку невозможно, и это лишь разожжет интерес и любовь публики к ней, пишет Газета.ру.

Почему популярны песни Михаила Круга?

Музыка Михаила Круга до сих пор любима разными поколениями. Его песни часто звучат в семьях, на встречах и в интернете.

Несмотря на противоречивые оценки с официальных трибун, многие слушатели видят в них простую и понятную лирику, душевность и традиции шансона.

Трагическая судьба Михаила Круга

Нельзя забывать и о трагедии в судьбе шансонье. 1 июля 2002 года дом Круга был атакован преступниками. В этом нападении Михаил был смертельно ранен.

Несмотря на попытки соседей помочь и довезти его в больницу, Круг скончался. Ему было всего 40 лет. У него остались два сына — Александр и Дмитрий.