Мат или мораль: что не так с песнями Михаила Круга и почему их хотят запретить

В Госдуме снова спорят о цензуре в музыке. На этот раз речь идет о творчестве Михаила Круга.
Член комитета по культуре Ольга Германова выступила с инициативой ввести цензуру на те песни шансонье, где звучит ненормативная лексика и есть вульгарные выражения.
По ее мнению, такие треки не должны свободно распространяться и особенно не должны попадать к детям и подросткам, пишет Газета.ру.
Есть ли мат в песнях Круга?
Родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева выразила удивление такой инициативе. Она рассказала журналистам, что в творчестве брата нет песен с нецензурной лексикой, пишет Лента.
По ее словам, она не знает ни одной композиции, где он ругается матом. Почему именно Михаил Круг попал под критику, сестра не понимает.
Похожая ситуация с группой «Сектор Газа»
Стоит отметить, что чуть раньше предлагали запретить песни группы «Сектор Газа».
В ответ на критику родственники солиста «Сектора Газа» Юрия Клинских призвали фанатов спокойно, но решительно выражать свое недовольство возможным запретом.
Многие известные артисты и музыканты, например Сергей Жуков из «Руки Вверх!», считают, что запретить такую музыку невозможно, и это лишь разожжет интерес и любовь публики к ней, пишет Газета.ру.
Почему популярны песни Михаила Круга?
Музыка Михаила Круга до сих пор любима разными поколениями. Его песни часто звучат в семьях, на встречах и в интернете.
Несмотря на противоречивые оценки с официальных трибун, многие слушатели видят в них простую и понятную лирику, душевность и традиции шансона.
Трагическая судьба Михаила Круга
Нельзя забывать и о трагедии в судьбе шансонье. 1 июля 2002 года дом Круга был атакован преступниками. В этом нападении Михаил был смертельно ранен.
Несмотря на попытки соседей помочь и довезти его в больницу, Круг скончался. Ему было всего 40 лет. У него остались два сына — Александр и Дмитрий.