Импортозамещение по-русски: зачем Союзмультфильм скрестил советскую классику с азиатским трендом

В России готовится к запуску новый игрушечный бренд «Чебубу» — уникальный персонаж, сочетающий в себе черты культового советского героя Чебурашки и популярной китайской игрушки Лабубу.
Кинокомпания «Союзмультфильм» официально зарегистрировала товарный знак, вдохновленный мировыми трендами, чтобы создать конкурентоспособный продукт на рынке игрушек.
Лабубу: глобальный феномен из Гонконга
Лабубу — это коллекционные игрушки в виде зубастых пушистых монстров, созданные в 2015 году гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом для книги The Monsters.
Главная героиня, озорная эльфийка Лабубу, чье имя на китайском сленге означает «тот, кто везде лезет», представляет собой любопытное существо с большими глазами, острыми зубками и пушистой шерстью.
В ее вселенной есть другие персонажи, такие как бойфренд Тайкоко, брат Спуки и друзья, каждый со своей историей. Игрушки выпускаются в виде фигурок, брелоков и плюшевых кукол, часто в лимитированных сериях, что делает их объектом вожделения для коллекционеров.
Чебубу: ответ России на мировой тренд
В июне 2025 года, на волне ажиотажа вокруг Лабубу, «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу» в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).
Новый персонаж сочетает узнаваемые черты Чебурашки — большие уши, круглые глаза, пушистую шерсть — с дерзким стилем Лабубу, ориентированным на коллекционеров.
Как отметил представитель «Союзмультфильма», цель проекта — создать российский продукт, который сможет конкурировать с зарубежными аналогами, сохраняя национальную идентичность.
Чебубу планируется выпускать в виде игрушек, брелоков, одежды и сувениров, с акцентом на молодежную аудиторию и коллекционеров.
Идея возникла после того, как Лабубу захватила российский рынок, став модным аксессуаром среди знаменитостей и блогеров. Музыкант Сергей Жуков в июле 2025 года поддержал проект, заявив:
«Нам нужен свой герой, который объединит мировые тренды с нашей культурой. «Чебубу» — это шаг к укреплению российского бренда».
Проект также рассматривается как часть стратегии импортозамещения в условиях ограниченного доступа к западной продукции — создание отечественного аналога, способного конкурировать с зарубежными трендами.
Споры вокруг фильма: отказ от Чебубу
В мае 2025 года телеканал ТНТ анонсировал комедийный фильм «Чебубу и другие приключения Шурика», где герой Шурик путешествовал бы по советским фильмам и современным мемам в компании Чебубу и персонажа Филиппино-Киркорино.
Анонс вызвал шквал критики: фанаты Чебурашки обвинили создателей в искажении классического образа. В ответ генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила об отказе от использования Чебубу в фильме. Решение было воспринято как попытка избежать конфликта с поклонниками и защитить культовый образ.
Это демонстрирует трепетное отношение к классическому советскому персонажу и опасения, связанные с его «осовремениванием». Несмотря на отказ от использования в фильме, «Союзмультфильм» не отказался от планов по развитию бренда «Чебубу».
«Чебубу» — товарный знак на перспективу?
Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг – ред.).
Регистрация бренда «Чебубу» по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении «Союзмультфильма» заранее застолбить это название на перспективу.
«Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов», — рассказала РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
Таким образом, «Чебубу» — это не просто игрушка, а целая стратегия по захвату рынка, основанная на смешении культурных кодов и использовании трендов.
Получится ли у «Союзмультфильма» создать успешный бренд, или «Чебубу» останется лишь попыткой угнаться за модой — покажет время. Но одно можно сказать наверняка — этот проект вызвал немало споров и привлек внимание к проблеме сохранения культурного наследия в условиях глобализации.