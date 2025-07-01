Импортозамещение по-русски: зачем Союзмультфильм скрестил советскую классику с азиатским трендом

Как Россия адаптирует глобальные тренды и что стоит за созданием Чебубу?

В России готовится к запуску новый игрушечный бренд «Чебубу» — уникальный персонаж, сочетающий в себе черты культового советского героя Чебурашки и популярной китайской игрушки Лабубу.

Кинокомпания «Союзмультфильм» официально зарегистрировала товарный знак, вдохновленный мировыми трендами, чтобы создать конкурентоспособный продукт на рынке игрушек.

Лабубу: глобальный феномен из Гонконга

Лабубу — это коллекционные игрушки в виде зубастых пушистых монстров, созданные в 2015 году гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом для книги The Monsters.

Главная героиня, озорная эльфийка Лабубу, чье имя на китайском сленге означает «тот, кто везде лезет», представляет собой любопытное существо с большими глазами, острыми зубками и пушистой шерстью.

В ее вселенной есть другие персонажи, такие как бойфренд Тайкоко, брат Спуки и друзья, каждый со своей историей. Игрушки выпускаются в виде фигурок, брелоков и плюшевых кукол, часто в лимитированных сериях, что делает их объектом вожделения для коллекционеров.

Чебубу: ответ России на мировой тренд

В июне 2025 года, на волне ажиотажа вокруг Лабубу, «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу» в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).

Новый персонаж сочетает узнаваемые черты Чебурашки — большие уши, круглые глаза, пушистую шерсть — с дерзким стилем Лабубу, ориентированным на коллекционеров.

Как отметил представитель «Союзмультфильма», цель проекта — создать российский продукт, который сможет конкурировать с зарубежными аналогами, сохраняя национальную идентичность.

Чебубу планируется выпускать в виде игрушек, брелоков, одежды и сувениров, с акцентом на молодежную аудиторию и коллекционеров.

Идея возникла после того, как Лабубу захватила российский рынок, став модным аксессуаром среди знаменитостей и блогеров. Музыкант Сергей Жуков в июле 2025 года поддержал проект, заявив:

«Нам нужен свой герой, который объединит мировые тренды с нашей культурой. «Чебубу» — это шаг к укреплению российского бренда».

Проект также рассматривается как часть стратегии импортозамещения в условиях ограниченного доступа к западной продукции — создание отечественного аналога, способного конкурировать с зарубежными трендами.

Споры вокруг фильма: отказ от Чебубу

В мае 2025 года телеканал ТНТ анонсировал комедийный фильм «Чебубу и другие приключения Шурика», где герой Шурик путешествовал бы по советским фильмам и современным мемам в компании Чебубу и персонажа Филиппино-Киркорино.

Анонс вызвал шквал критики: фанаты Чебурашки обвинили создателей в искажении классического образа. В ответ генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила об отказе от использования Чебубу в фильме. Решение было воспринято как попытка избежать конфликта с поклонниками и защитить культовый образ.

Это демонстрирует трепетное отношение к классическому советскому персонажу и опасения, связанные с его «осовремениванием». Несмотря на отказ от использования в фильме, «Союзмультфильм» не отказался от планов по развитию бренда «Чебубу».

«Чебубу» — товарный знак на перспективу?

Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг – ред.).

Регистрация бренда «Чебубу» по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении «Союзмультфильма» заранее застолбить это название на перспективу.

«Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов», — рассказала РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Таким образом, «Чебубу» — это не просто игрушка, а целая стратегия по захвату рынка, основанная на смешении культурных кодов и использовании трендов.

Получится ли у «Союзмультфильма» создать успешный бренд, или «Чебубу» останется лишь попыткой угнаться за модой — покажет время. Но одно можно сказать наверняка — этот проект вызвал немало споров и привлек внимание к проблеме сохранения культурного наследия в условиях глобализации.