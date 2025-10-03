От Балабанова до Жукова: где в Петербурге звезды кормят гостей и угощают коктейлями с киноотсылками

Татарстан Булановой, ностальгия Жукова и «Синий Пушкин»: гид по звездным заведениям.

Город на Неве не только культурная столица, но и место, где звезды шоу-бизнеса пробуют себя в ресторанном бизнесе.

От бистро, посвященного любимым блюдам режиссера, до клубов, воссоздающих атмосферу 90-х, — Петербург предлагает уникальные гастрономические впечатления, связанные с известными именами.

Бистро «Балабанов»: кино в каждой тарелке

На Колокольной улице, 1, открылось бистро, созданное режиссерами Григорием и Анной Сельяновыми. Оно посвящено гастрономическим предпочтениям культового режиссера Алексея Балабанова.

Интерьер сочетает современность и атмосферу европейских кафе, а бар предлагает коктейли с киноотсылками, такие как «Жмурки» (гранатовый негрони) и «Счастливые дни» (с ревенем и джином).

Как пишет "Питер в голове", это место «для обеда или вечерних встреч с друзьями», где «персонал с теплом рассказывает о каждом блюде».

«Гастрономика по-новому» от Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова представила в центре Петербурга, на улице Марата, 5, двухэтажный ресторан.

Меню предлагает итальянскую и японскую кухни, включая «домашнюю пасту», роллы, стейки на гриле и пиццу из дровяной печи.

Средний чек здесь варьируется «от 1500 до 2000 рублей».

«Руки Вверх! Бар»: машина времени в 90-е

Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», открыл на Канале Грибоедова клуб, полностью воссоздающий атмосферу 90-х.

Здесь можно найти тамагочи, тетрис, игровую зону с «Денди» и записи телепередач того времени.

Меню пестрит ностальгическими названиями: «Оливье „По-советски“», бургер «Для мамы» и пирожное «Картошка». Средний чек — «1800 рублей (без напитков)».

«Синий Пушкин»: легенда и коктейли

Ресторан, принадлежащий Сергею Шнурову, носит название, связанное с историей о Пушкине, подавившемся вишневым коктейлем.

«Синий Пушкин» предлагает «особый коктейль», а средний чек составляет «1200 рублей».

Название заведения Связь со звездой Адрес Кухня и особенности Средний чек (₽) Примеры блюд и напитков Бистро «Балабанов» В честь режиссера Алексея Балабанова; создано режиссерами Григорием и Анной Сельяновыми Колокольная ул., 1 Европейская, блюда любимые режиссером; коктейли с киноотсылками 1700 Коктейли «Жмурки» (гранатовый негрони), «Счастливые дни» (джин, ревень, яблочный ликер) «Гастрономика по-новому» Принадлежит певице Татьяне Булановой ул. Марата, 5 Итальянская и японская кухня; гриль, дровяная печь 1500–2000 Тартар из лосося с кремом из авокадо (890), тыквенные оладьи с лососем (690), свиные рёбра (790), пицца с мортаделлой «Руки ВВерх! Бар Невский проспект» Бар, посвященный группе «Руки Вверх» и эпохе 90-х, идея и принадлежит Сергею Жукову Канал Грибоедова д. 28/1 Ретро-кухня, атмосфера девяностых, игровая зона с приставками 1800 (без напитков) Оливье «По-советски» (390), луковые колечки «Выходи за меня» (420), бургер «Для мамы» (640), паста «Море продуктов» (760) Рестобар «Синий Пушкин» Принадлежит Сергею Шнурову; название от легенды с Пушкиным ул. Жуковского, д. 3 Коктейли и ресторанная кухня; атмосферное место с историей 1200 Особый коктейль с вишней, блюда европейской кухни

Эти заведения — не просто места, где можно вкусно поесть. Это пространства, где история, кино и музыка переплетаются с гастрономией, создавая уникальный опыт для каждого посетителя.

Цены актуальны на момент публикации.