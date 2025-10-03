От Балабанова до Жукова: где в Петербурге звезды кормят гостей и угощают коктейлями с киноотсылками

Город на Неве не только культурная столица, но и место, где звезды шоу-бизнеса пробуют себя в ресторанном бизнесе.
От бистро, посвященного любимым блюдам режиссера, до клубов, воссоздающих атмосферу 90-х, — Петербург предлагает уникальные гастрономические впечатления, связанные с известными именами.
Бистро «Балабанов»: кино в каждой тарелке
На Колокольной улице, 1, открылось бистро, созданное режиссерами Григорием и Анной Сельяновыми. Оно посвящено гастрономическим предпочтениям культового режиссера Алексея Балабанова.
Интерьер сочетает современность и атмосферу европейских кафе, а бар предлагает коктейли с киноотсылками, такие как «Жмурки» (гранатовый негрони) и «Счастливые дни» (с ревенем и джином).
Как пишет "Питер в голове", это место «для обеда или вечерних встреч с друзьями», где «персонал с теплом рассказывает о каждом блюде».
«Гастрономика по-новому» от Татьяны Булановой
Певица Татьяна Буланова представила в центре Петербурга, на улице Марата, 5, двухэтажный ресторан.
Меню предлагает итальянскую и японскую кухни, включая «домашнюю пасту», роллы, стейки на гриле и пиццу из дровяной печи.
Средний чек здесь варьируется «от 1500 до 2000 рублей».
«Руки Вверх! Бар»: машина времени в 90-е
Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», открыл на Канале Грибоедова клуб, полностью воссоздающий атмосферу 90-х.
Здесь можно найти тамагочи, тетрис, игровую зону с «Денди» и записи телепередач того времени.
Меню пестрит ностальгическими названиями: «Оливье „По-советски“», бургер «Для мамы» и пирожное «Картошка». Средний чек — «1800 рублей (без напитков)».
«Синий Пушкин»: легенда и коктейли
Ресторан, принадлежащий Сергею Шнурову, носит название, связанное с историей о Пушкине, подавившемся вишневым коктейлем.
«Синий Пушкин» предлагает «особый коктейль», а средний чек составляет «1200 рублей».
|Название заведения
|Связь со звездой
|Адрес
|Кухня и особенности
|Средний чек (₽)
|Примеры блюд и напитков
|Бистро «Балабанов»
|В честь режиссера Алексея Балабанова; создано режиссерами Григорием и Анной Сельяновыми
|Колокольная ул., 1
|Европейская, блюда любимые режиссером; коктейли с киноотсылками
|1700
|Коктейли «Жмурки» (гранатовый негрони), «Счастливые дни» (джин, ревень, яблочный ликер)
|«Гастрономика по-новому»
|Принадлежит певице Татьяне Булановой
|ул. Марата, 5
|Итальянская и японская кухня; гриль, дровяная печь
|1500–2000
|Тартар из лосося с кремом из авокадо (890), тыквенные оладьи с лососем (690), свиные рёбра (790), пицца с мортаделлой
|«Руки ВВерх! Бар Невский проспект»
|Бар, посвященный группе «Руки Вверх» и эпохе 90-х, идея и принадлежит Сергею Жукову
|Канал Грибоедова д. 28/1
|Ретро-кухня, атмосфера девяностых, игровая зона с приставками
|1800 (без напитков)
|Оливье «По-советски» (390), луковые колечки «Выходи за меня» (420), бургер «Для мамы» (640), паста «Море продуктов» (760)
|Рестобар «Синий Пушкин»
|Принадлежит Сергею Шнурову; название от легенды с Пушкиным
|ул. Жуковского, д. 3
|Коктейли и ресторанная кухня; атмосферное место с историей
|1200
|Особый коктейль с вишней, блюда европейской кухни
Эти заведения — не просто места, где можно вкусно поесть. Это пространства, где история, кино и музыка переплетаются с гастрономией, создавая уникальный опыт для каждого посетителя.
Цены актуальны на момент публикации.