Генеральная уборка шкафа: эти вещи срочно выбрасываем в 2026-м

Либо прячем глубоко на антресоль, пока мода на них не вернется.

Январь — магическое время. Мы выносим елку, доедаем салаты и даем себе обещания начать новую жизнь. И первый шаг к этой самой «новой жизни» лежит не в спортзале, а в вашем гардеробе.

Потому что выходить в устаревшем образе — все равно что пытаться зарядить айфон 15 от розетки 2005 года. Технически возможно, но выглядит печально.

Портал «Городовой» спросил у стилиста-имиджмейкера Дарьи Правич, что в 2026 году окончательно превратилось в модный хлам. И ее вердикт — безжалостен и точен. Готовьте пакеты для благотворительности и антресоль для «отложенного».

Безоговорочно в утиль:

Ультра-скинни. Джинсы и брюки, впивающиеся в тело, — это архив. Их место прочно заняли «свободные, прямые или зауженные книзу силуэты». Дышать — модно. Кислотный крик. Время «ярких неоновых оттенков (особенно кислотных)» безвозвратно ушло. Теперь смотрим в сторону сложной палитры: «пыльные, хаки, терракотовые, глубокие винные». Тишина — новая громкость. Бесформенный «мешок». Оверсайз — да, но умный. «Оверсайз „мешок“ без формы» — нет. Актуален только «структурированный и продуманный» объем. Бесформенность, «скрывающая фигуру полностью», — это антитренд. Кричащие логотипы. Эпоха логотипомании закончилась. В тренде — «тихая роскошь», где главное — «качество, крой и ткань». Пусть ваша одежда шепчет о вашем вкусе, а не кричит о размере кошелька. Рукава-лопухи. Слишком длинные и широкие рукава отправляются в отставку. Баланс сместился «в сторону более классических пропорций».

Что стоит спрятать до лучших (или других) времен:

Микро-сумки. Их «практичность давно подвергается сомнению». На авансцену выходят разумные «удобные среднего размера сумки и объемные мягкие тоут-беги», в которые поместится хотя бы телефон, ключи и чувство собственного достоинства. Дембельский спорт-шик. «Спортивный костюм как повседневная одежда» — тренд, если только он не premium-кроя. Сейчас в чести гибриды: «вещи, интегрирующие элементы спортивного дизайна в элегантный гардероб». Неподъемные платформы. «Грубые массивные платформы» теряют позиции. Обувь становится «более изящной и адаптированной к реальной жизни». Фавориты — «аккуратные каблуки, классические лодочки, умные кроссовки и удобные балетки».

Но главный лайфхак от эксперта — в финале. Дарья напоминает важный нюанс: «Не выбрасывайте то, что идеально сидит на вас и является качественным базовым предметом». Потому что главный тренд 2026 — не слепое следование спискам, а «осознанность и индивидуальность». Ваша задача — сделать так, чтобы «гардероб работал на вас, а не вы на тренды».

Так что январь — идеальный момент для этой модной медитации. Освободите пространство. И физическое, и эстетическое.