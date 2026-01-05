Пахнет тухлыми яйцами изо рта после праздников? Проблема серьезнее, чем простое переедание

Знакомый сценарий: утро после грандиозного застолья. Голова гудит, желудок молит о пощаде, а изо рта — такое амбре, что будто там ночевала бригада канализационщиков.

Причем пахнет конкретно тухлыми яйцами. Первая мысль — «что-то не то съел». Вторая — пора чистить зубы. А третьей, как правило, нет. А зря. Потому что этот «аромат» — не просто досадная неприятность, а целая система оповещения от вашего организма.

Портал «Городовой» спросил у доктора медицинских наук, диетолога Марият Мухиной, откуда берется этот сероводородный «шлейф» и на какие поломки в организме он может намекать. Объяснения эксперта — подробные и без прикрас.

Оказывается, причина может крыться не в одном, а в нескольких процессах, которые праздник запускает одновременно.

1. Виноват не только алкоголь, но и… кетоны.

Как объясняет Марият Мухина, запах сероводорода «связан не только с перееданием углеводов, но и алкоголя». Происходит временный сбой: в крови растет концентрация кетоновых тел — токсинов, которые образуются при сдвиге метаболизма в «аварийный режим» (кетогенез).

Они выводятся, в том числе, через легкие — отсюда и характерный «кетоновый» или ацетоновый оттенок запаха.

2. Бунт бактерий во рту.

Длительное пиршество может привести к местной проблеме — «дисбиозу полости рта». Как уточняет диетолог, анаэробные бактерии начинают перерабатывать серосодержащие аминокислоты из пищи в «сульфиды: сероводород H2S, меркаптаны». То есть, источник вони — прямо у вас на языке и в десневых карманах.

3. Сбой в желудке и кишечнике.

Тяжелая пища бьет по ЖКТ: «неполное переваривание белков, нарушение перистальтики — антиперистальтика, запоры». В результате задержавшаяся пища распадается с образованием тех самых «аминов и щелочного/серного характера» запаха. Усилить проблему может рефлюкс — заброс содержимого желудка обратно в пищевод.

Так что делать? Меры спасения от эксперта:

Гидратация + электролиты. Вода с минералами (Na+, K+, Mg2+) поможет «нормализовать реологию слюны и снизить концентрацию аминов». Диета на пару дней. Исключите «продукты с выраженным запахом и тяжёлой непереваримой белковой нагрузкой». Жесткая гигиена рта. Чистка зубов 2 раза в день, обязательная чистка языка («на языке часто скапливаются меркаптанообразующие бактерии») и антибактериальные ополаскиватели. Жвачка — только маскировка. Мониторинг состояния. Если запах держится долго и добавляются тошнота, слабость, боли — это прямой сигнал к обследованию: анализы крови на кетоны, УЗИ брюшной полости.

На что может указывать такой запах? Резюме от Марият Мухиной:

Временный кетоз после переедания и алкоголя.

Местный бактериальный дисбиоз во рту.

Непереваривание белков.

Гастроэзофагеальный рефлюкс.

И, что важно, — возможные болезни ЖКТ, «вплоть до рака слизистой желудка».

Так что если «яичный» запах не проходит за пару дней щадящей диеты и усиленной гигиены — это не просто последствия вечеринки. Это веский повод прислушаться к организму и, следуя совету эксперта, обратиться к врачу. Чтобы лечить причину, а не маскировать следствие.

