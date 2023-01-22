Ольга Бузова

Простым россиянам такие расходы только снились.
У несчастий певицы и телеведущей есть логичная причина.
На эту сумму можно было купить машину.
Ольге Бузовой не позавидуешь.
Ведущая не сдержалась и все выдала, как на духу.
Пресс-секретарь президента не постеснялся супруги.
Артистка пока никак не комментировала свой выпад.
На фоне неудач впадал в депрессию.
Есть чему удивиться.
Знаменитые красавцы только навредили себе.
У фигуристки есть опыт на ринге.
Ситуация ухудшается с каждым днем.
Экс-участница «Дома-2» отказывается сотрудничать с футболистом Тарасовым.
Ведущая ударилась во все тяжкие.
Многодетная Костенко плотно присела на кошелек бывшего мужа Бузовой.
Оказывается, от Бузовой многого и не требовалось.
Экс-футболист переехал жить к своему деловому партнеру.
Светская львица видит своего бывшего насквозь.
Футболист сделал бывшей предложение, от которого ей тяжело будет отказаться.
Экс-футболист признался, что не держит зла на бывшую.