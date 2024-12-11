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Один помидор и ватные палочки: что интересного в райдерах петербургских артистов

11 декабря 2024 18:31
Один помидор и ватные палочки: что интересного в райдерах петербургских артистов
Один помидор и ватные палочки: что интересного в райдерах петербургских артистов
Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Забавные запросы нашлись у Бузовой и у Славы КПСС.

Сезон новогодних корпоративов в самом разгаре, и звезды шоу-бизнеса готовы украсить праздники своим присутствием. Но сколько стоит пригласить звезду на вечеринку? Давайте ознакомимся с расценками и райдерами некоторых известных исполнителей.

Самый высокий гонорар запросил Стас Пьеха — 5 миллионов рублей. Кроме того, организаторы должны предоставить артисту автомобиль не старше трех лет. Впрочем, сам райдер довольно скромен: фрукты, вода и нарезка.

Среди необычных требований выделяются участники рэп-коллективов. Так, Слава КПСС просит шоколадное яйцо и один помидор. А 10AGE требует наличия ночника, запасных мужских трусов и 10 постеров с его любимой женой. За нарушение каждого пункта райдера предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Дмитрий Хрусталев не прикасается к алкоголю уже более двух лет. Поэтому в его райдере четко указано: "Не предлагать и не дарить спиртное". Вместо этого он попросил оставить в гримерной 20-30 книг "несерьезного содержания" для общения с гостями на торжестве.

У The Hatters в райдере из интересного нашлась одна упаковка ватных палочек, а еще по килограмму бананов и мандаринов. Гонорар у группы поскромнее, чем у того же Стаса Пьехи, всего 3,5 млн рублей.

Ольга Бузова также оценила свое участие в корпоративе в эту сумму. Главное, чтобы гонорар пришел вовремя, ведь на случай задержки в гримерке припасен острый нож. Он пригодится как для нарезки яблок и апельсинов, которые тоже есть в райдере, так и для других непредвиденных обстоятельств.

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Общество Ольга БузоваСтас Пьеха
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