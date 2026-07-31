Стас Пьеха

Певица сегодня отмечает День рождения.
Певица живет в Петербурге и с нетерпением ждет в гости родных.
Внук знаменитой Эдиты Пьехи смог преодолеть все испытания благодаря музыке.
Кто из знаменитых петербуржцев начинал с классной доски?
Академическая гимназия №56 — это не просто школа, а огромный образовательный холдинг и бренд, который доказывает: элитное образование может быть не только узкоспециализированным, но и всеобъемлющим.
Забавные запросы нашлись у Бузовой и у Славы КПСС.
У певицы из-за возраста есть проблемы со здоровьем, но она отказывается жить с родными.
Певец рассказал, через что ему пришлось пройти в детстве.
Зрителям телепроекта пришелся не по душе образ одного из членов жюри