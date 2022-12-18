Стас Пьеха

Мать очень переживала за мальчика.
Артисту точно не позавидуешь.
Внук Стас все объяснил.
Артистка СССР столкнулась со сложностями проживания в одиночестве.
Артистка любила своих младших родственников, просто у нее не было на них времени.
Программа будет интересна зрителям всех возрастов, уверяют ведущие.
Восьмилетний Петр Пьеха недавно перенес операцию по удалению гнойного воспаления.
Наследник звездного семейства опять заставил волноваться о себе.
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш подвел итоги своей карьеры.
Эстрадный артист верит в химию чувств и теорию совместимости.
Выпускник «Фабрики звезд» может доверить самое сокровенное лишь профессионалу.
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Сын певца Петр живет с мамой — моделью Натальей Горчаковой.
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В этом году Эдите Станиславовне исполнится 85 лет.
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Эдита Станиславовна окружена заботой и поддержкой родных.
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