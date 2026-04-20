Возраст, спокойствие и один короткий ответ: что сказала Эдита Пьеха о своем состоянии

Эдита Пьеха редко появляется в публичном поле. Поэтому каждый ее новый комментарий сразу привлекает внимание.
В этот раз поводом стал вопрос о ее состоянии. И артистка ответила в своей узнаваемой манере — спокойно, с юмором и без лишнего драматизма.
Стас Пьеха посетил программу «Секрет на миллион» и позвонил своей знаменитой бабушке во время эфира.
Что сказала певица
Пьеха напомнила о своем возрасте и призналась, что годы идут, но при этом не потеряла самоиронии.
«А годы летят, наши годы летят, как птицы летят», — пропела Эдита Пьеха.
Также артистка рассказала, что не жалуется на близких. Родные навещают ее, как могут, и это ее радует. Она запрещает приносить ей гостинцы, чтобы держать вес в норме.
Как живет сейчас певица
Родные рассказали, что она живет у себя дома под Петербургом, ведет тихую жизнь и общается с близкими. При этом она остается в ясном уме, поддерживает разговор и даже шутит.
Это важная деталь. Когда речь идет о человеке такого возраста, публика часто ждет сенсации. Но здесь история другая. Судя по комментариям, Эдита Пьеха выбрала уединенный ритм жизни.