Возраст, спокойствие и один короткий ответ: что сказала Эдита Пьеха о своем состоянии

Опубликовано: 20 апреля 2026 17:12
 Проверено редакцией
Global Look Press / Olga Loskutova / Russian Look
Певица живет в Петербурге и с нетерпением ждет в гости родных. 

Эдита Пьеха редко появляется в публичном поле. Поэтому каждый ее новый комментарий сразу привлекает внимание.

В этот раз поводом стал вопрос о ее состоянии. И артистка ответила в своей узнаваемой манере — спокойно, с юмором и без лишнего драматизма.

Стас Пьеха посетил программу «Секрет на миллион» и позвонил своей знаменитой бабушке во время эфира.

Что сказала певица

Пьеха напомнила о своем возрасте и призналась, что годы идут, но при этом не потеряла самоиронии.

«А годы летят, наши годы летят, как птицы летят», — пропела Эдита Пьеха.

Также артистка рассказала, что не жалуется на близких. Родные навещают ее, как могут, и это ее радует. Она запрещает приносить ей гостинцы, чтобы держать вес в норме.

Как живет сейчас певица

Родные рассказали, что она живет у себя дома под Петербургом, ведет тихую жизнь и общается с близкими. При этом она остается в ясном уме, поддерживает разговор и даже шутит.

Это важная деталь. Когда речь идет о человеке такого возраста, публика часто ждет сенсации. Но здесь история другая. Судя по комментариям, Эдита Пьеха выбрала уединенный ритм жизни.

Автор:
Юлия Аликова
