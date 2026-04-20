Что делать, если на яблоне лопнула кора - частая проблема дачников: важно успеть спасти дерево
Что делать, если на яблоне лопнула кора - частая проблема дачников: важно успеть спасти дерево

Опубликовано: 20 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Почему на яблоне лопается кора, и как это исправить

После зимы некоторые садоводы сталкиваются с тем, что на яблоне начинает трескаться кора. В такие моменты плодовое дерево является особенно уязвимым, так как оно может подвергнуться нападкам вредителей. В подобной ситуации необходимо принимать решительные действия.

Почему трескается кора на яблоне

  • Солнце и перепады температур. Весной солнечный свет сильно нагревает кору, но ночью случаются заморозки. Вода в клетках ствола начинает замерзать, расширяться, из-за чего и происходит разрыв. В подобном случае трещина идет вдоль ствола с южной стороны.
  • Перекормка азотными удобрениями. Обычно такое происходит, если переборщить с навозом или мочевиной осенью. Дерево неправильно подготавливается к зиме, а весной является особенно уязвимым.

Как исправить

"Рану нужно промыть. Не химией, а чем-то щадящим, но эффективным. Я развожу 3% медный купорос (1 чайная ложка на стакан воды) и кисточкой прохожусь по оголенной древесине. Даю подсохнуть минут 20-30", - сообщает канал "Сад, огород, лайф".

После этого следует приступить к приготовлению целебной "болтушки". Глину необходимо развести до состояния густой сметаны, добавить щепотку золы и ложку свежего коровяка. Перемешать состав, нанести его на пораженные участки дерева.

После этого ствол следует обмотать бинтом или чистой тряпкой, закрепить веревкой. Глина способна вылечить дерево, защитить его от грибков и вредителей.

Автор:
Полина Аксенова
