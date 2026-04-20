Что делать, если на яблоне лопнула кора - частая проблема дачников: важно успеть спасти дерево

После зимы некоторые садоводы сталкиваются с тем, что на яблоне начинает трескаться кора. В такие моменты плодовое дерево является особенно уязвимым, так как оно может подвергнуться нападкам вредителей. В подобной ситуации необходимо принимать решительные действия.
Почему трескается кора на яблоне
- Солнце и перепады температур. Весной солнечный свет сильно нагревает кору, но ночью случаются заморозки. Вода в клетках ствола начинает замерзать, расширяться, из-за чего и происходит разрыв. В подобном случае трещина идет вдоль ствола с южной стороны.
- Перекормка азотными удобрениями. Обычно такое происходит, если переборщить с навозом или мочевиной осенью. Дерево неправильно подготавливается к зиме, а весной является особенно уязвимым.
Как исправить
"Рану нужно промыть. Не химией, а чем-то щадящим, но эффективным. Я развожу 3% медный купорос (1 чайная ложка на стакан воды) и кисточкой прохожусь по оголенной древесине. Даю подсохнуть минут 20-30", - сообщает канал "Сад, огород, лайф".
После этого следует приступить к приготовлению целебной "болтушки". Глину необходимо развести до состояния густой сметаны, добавить щепотку золы и ложку свежего коровяка. Перемешать состав, нанести его на пораженные участки дерева.
После этого ствол следует обмотать бинтом или чистой тряпкой, закрепить веревкой. Глина способна вылечить дерево, защитить его от грибков и вредителей.
Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкармливать малину в апреле.