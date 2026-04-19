Для малины в апреле - важнее воздуха: 2 литра "зеленого кваса" - и ягод видимо-невидимо

Апрель является важным месяцем для малины, так как именно тогда кустарник активно развивается после зимы. Если проигнорировать этот этап, то существует вероятность снижения урожайности.
Канал "Твоя дача" советует уделить время азотным удобрениям. Можно использовать покупные средства, но лучше сделать подкормку самостоятельно. Это сделает внесение более безопасным и эффективным. Отличным вариантом станет "зеленый квас", который готовится из сорняков. Вам понадобится:
- крапива, пырей, одуванчики без семян - 1/10 ведра;
- вода - 10 литров.
Используйте любые сорняки, немного измельчите их, после чего залейте теплой водой. Оставьте в таком виде на неделю. Готовый настой должен иметь насыщенный запах брожения. Перед поливом малины важно разбавить концентрат водой в соотношении 1:3.
На один куст малины будет уходить всего 2 литра состава. Внесите "зеленый квас" под корень.
"Кусты зеленеют сочнее, ягоды набирают сахар — лучше, чем от птичьего помёта. Плюс почва оживает: микробы перерабатывают органику и превращают её в "доступный ужин" для малины", - информирует источник.
Рекомендация:
"Лучше предварительно увлажнить почву обычной водой, что снизит вероятность стресса малины. Если на улице наблюдается дождливая погода, то можно обойтись и без этого совета".
