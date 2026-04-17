Для картофеля весной - обязательно: спасаем его от возвратных заморозков на раз-два - всего одно действие

Весенние возвратные заморозки возможны как в апреле, так и в мае, поэтому садоводам стоит подготовиться к ним заранее. От резких похолоданий страдают не только плодовые деревья и кустарники, но и другие культуры. Особенно достается картофелю.
Кусты картофеля очень уязвимы перед возвратными заморозками, ведь они могут подмерзнуть, что приведет к заметному ухудшению урожайности. Культура способна выдержать только кратковременные похолодания, однако если они затянулись, то возникнут проблемы.
Обычно рассаду закрывают пленкой или другими материалами, но с картофелем такой способ осуществить не получится. Портал "Огород.ру" советует воспользоваться другим методом. Речь идет об окучивании.
Как проводить
При окучивании необходимо не просто создать "холмик" вокруг культуры, но и полностью засыпать кусты землей. Это предотвратит вымерзание растений, а также существенно снизит их стресс.
Работать нужно после дождя, так как влажная почва лучше всего подходит для этой цели. Если на улице наблюдается засуха, то советуем вам предварительно полить грядки, подождать несколько часов, только после чего приступать к работе.
Польза окучивания
Окучивание позволяет не только защитить картофель от вымерзания, но и увеличить урожай, защитить корни от солнечного света, а также предотвратить развитие сорняков.
После завершения возвратных заморозков землю с листьев необходимо удалить, иначе кусты могут перегреться.
