Спасаем плодовые деревья от возвратных заморозков на раз-два: никакого волшебства - только одно средство
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Спасаем плодовые деревья от возвратных заморозков на раз-два: никакого волшебства - только одно средство

Опубликовано: 16 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как защитить плодовые деревья от заморозков

В апреле и мае еще возможны возвратные заморозки, что является стрессовым периодом для садоводов. В это время начинают цвести многие плодовые деревья, однако резкое похолодание способствует потере урожая. От заморозков страдают не только бутоны, но и сами яблони, вишни, груши, сливы и т.д.

Рассаду овощных культур можно защитить с помощью укрывного материала, но провернуть подобное с большими плодовыми деревьями точно не получится. Отчаиваться не нужно, ведь есть выход из ситуации. Портал "Огород" советует использовать специальную подкормку, которая укрепит деревья, улучшит их иммунитет, из-за чего они смогут противостоять любым похолоданиям.

Что понадобится:

  • двойной суперфосфат - 500 г;
  • горячая вода - 1 литр;
  • калийная селитра - 20 г.

В горячую воду добавьте двойной суперфосфат, дайте настояться в течение 2-4 часов, после чего разведите концентрат обычной водой до объема в 10 литров. В полученный раствор добавьте калийную селитру. После этого жидкость можно переливать в емкость с распылителем и приступать к опрыскиванию.

Что делать после заморозков

"После того, как заморозок миновал, нужно помочь деревьям восстановиться. Для этого проведите внеплановую обработку листьев и цветков антистрессовыми препаратами (Эпин Экстра, Циркон и т.п. по инструкции). Они хорошо справляются со стрессом у растений и способны улучшить их состояние", - комментирует источник.

Ранее портал "Городовой" рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки на майских праздниках.

Автор:
Полина Аксенова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью