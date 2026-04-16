Спасаем плодовые деревья от возвратных заморозков на раз-два: никакого волшебства - только одно средство

В апреле и мае еще возможны возвратные заморозки, что является стрессовым периодом для садоводов. В это время начинают цвести многие плодовые деревья, однако резкое похолодание способствует потере урожая. От заморозков страдают не только бутоны, но и сами яблони, вишни, груши, сливы и т.д.
Рассаду овощных культур можно защитить с помощью укрывного материала, но провернуть подобное с большими плодовыми деревьями точно не получится. Отчаиваться не нужно, ведь есть выход из ситуации. Портал "Огород" советует использовать специальную подкормку, которая укрепит деревья, улучшит их иммунитет, из-за чего они смогут противостоять любым похолоданиям.
Что понадобится:
- двойной суперфосфат - 500 г;
- горячая вода - 1 литр;
- калийная селитра - 20 г.
В горячую воду добавьте двойной суперфосфат, дайте настояться в течение 2-4 часов, после чего разведите концентрат обычной водой до объема в 10 литров. В полученный раствор добавьте калийную селитру. После этого жидкость можно переливать в емкость с распылителем и приступать к опрыскиванию.
Что делать после заморозков
"После того, как заморозок миновал, нужно помочь деревьям восстановиться. Для этого проведите внеплановую обработку листьев и цветков антистрессовыми препаратами (Эпин Экстра, Циркон и т.п. по инструкции). Они хорошо справляются со стрессом у растений и способны улучшить их состояние", - комментирует источник.
