Как качать шины автомобиля: забудьте про 2 атмосферы – сэкономьте кучу денег без риска разбить подвеску

Где найти правильное давление для своего автомобиля

Многие водители до сих пор уверены, что норма давления в любых шинах - это 2 атмосферы. Этот миф кочует из поколения в поколение, но современные автомобили устроены сложнее, и слепое следование такому правилу может дорого обойтись.

Внутри шины скрывается сложная конструкция из металлического корда и нескольких слоев резины. Воздух в ней является главным амортизатором, который принимает на себя удары от ям и стыков.

При правильном давлении нагрузка распределяется равномерно. Однако если давление отклоняется, баланс ломается, и страдают все элементы - от самой шины до подвески и рулевого управления.

Недокачка

Некоторые специально держат давление чуть ниже, чтобы езда была мягче. Выглядит вполне логично, но последствия не самые приятные.

Такая шина сильнее сопротивляется качению, а мотор тратит лишнее топливо. Разница может достигать до 20%, то есть каждая пятая заправка уходит впустую.

Кроме того, резина мнется и трется боковинами об асфальт. В результате шина изнашивается неравномерно и приходит в негодность на 30% быстрее положенного срока.

Перекачка

В таком случае сопротивление качению снижается, и расход немного падает. Однако перекачанная шина становится жесткой и перестает гасить удары. Все ямки и стыки теперь напрямую летят в стойки, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники.

Кроме того, сцепление становится хуже. На скользком покрытии машина становится "нервной" и легко уходит в занос.

Как накачать правильно

Значения для вашей автомобиля указаны на наклейке на стойке водительской двери, внутри крышки бензобака или в бардачке. Там написано давление для передних и задних колес отдельно, а иногда и для разной загрузки автомобиля.

Проверять давление лучше на холодных шинах, до поездки. В движении воздух нагревается и расширяется, показания становятся завышенными.

Главное - универсальной цифры для всех машин нет. То, что подходит для тяжелого внедорожника, может быть опасно для легкового седана, сообщает "Дорожная Аналитика".

