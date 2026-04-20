2 компонента в бороздки – и чеснок никогда не пожелтеет: обязательная подкормка в апреле 

Многие дачники в апреле замечают, как у чеснока начинают желтеть кончики листьев. Этот признак говорит о том, что культуре срочно нужна ваша помощь.
Возможные причины пожелтения чеснока:
- Заморозки. Молодые листья "подгорают" на холоде, в результате чего нарушается усвоение питания.
- Неправильный полив. От нехватки воды сохнут нижние листья, от перелива - желтеют целиком.
- Голодание. Если не хватает азота, листья становятся бледными, а если калия - края окрашиваются в бурый цвет.
- Вредители. Луковая муха, клещ, нематода повреждают корни и зелень.
- Болезни. Пероноспороз, фузариоз, ржавчина вызывают пожелтение и гниль.
Исправляем проблему с помощью подкормки
Возьмите два проверенных компонента: аммиачную селитру и сернокислый магний. Вместе они работают просто отлично: один гонит рост зелени, второй укрепляет корни и помогает усвоению полезных элементов. В 10-литром ведре воды разведите по 20 г каждого препарата и перемешайте.
Когда и как поливать?
Дождитесь, когда у чеснока появится 4 настоящих листа. Однако не забывайте, что головки чеснока сидят в земле на глубине 8 см. Если просто лить раствор сверху, он будет сочиться до корней целую вечность.
Поэтому отступите от всходов 3 см и слейте тяпкой или плоскорезом неглубокие бороздки. Залейте подкормку прямо в эти канавки и тут же засыпьте землей.
Так удобрение моментально попадает к корням, аммиак из селитры не выветривается в воздух, а работает на пользу. Попробуйте этот метод, и забудете про желтые кончики на чесноке раз и навсегда, сообщает садовод из Белоруссии, автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".
