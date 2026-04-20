2 компонента в бороздки – и чеснок никогда не пожелтеет: обязательная подкормка в апреле 
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 компонента в бороздки – и чеснок никогда не пожелтеет: обязательная подкормка в апреле 

Опубликовано: 20 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Чем подкормить чеснок в апреле, чтобы не было желтых листьев

Многие дачники в апреле замечают, как у чеснока начинают желтеть кончики листьев. Этот признак говорит о том, что культуре срочно нужна ваша помощь.

Возможные причины пожелтения чеснока:

  • Заморозки. Молодые листья "подгорают" на холоде, в результате чего нарушается усвоение питания.
  • Неправильный полив. От нехватки воды сохнут нижние листья, от перелива - желтеют целиком.
  • Голодание. Если не хватает азота, листья становятся бледными, а если калия - края окрашиваются в бурый цвет.
  • Вредители. Луковая муха, клещ, нематода повреждают корни и зелень.
  • Болезни. Пероноспороз, фузариоз, ржавчина вызывают пожелтение и гниль.

Исправляем проблему с помощью подкормки

Возьмите два проверенных компонента: аммиачную селитру и сернокислый магний. Вместе они работают просто отлично: один гонит рост зелени, второй укрепляет корни и помогает усвоению полезных элементов. В 10-литром ведре воды разведите по 20 г каждого препарата и перемешайте.

Когда и как поливать?

Дождитесь, когда у чеснока появится 4 настоящих листа. Однако не забывайте, что головки чеснока сидят в земле на глубине 8 см. Если просто лить раствор сверху, он будет сочиться до корней целую вечность.

Поэтому отступите от всходов 3 см и слейте тяпкой или плоскорезом неглубокие бороздки. Залейте подкормку прямо в эти канавки и тут же засыпьте землей.

Так удобрение моментально попадает к корням, аммиак из селитры не выветривается в воздух, а работает на пользу. Попробуйте этот метод, и забудете про желтые кончики на чесноке раз и навсегда, сообщает садовод из Белоруссии, автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Ранее "Городовой" рассказал, как и чем подкормить садовые деревья в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью